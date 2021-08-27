趙露思用到凹凹的蜜粉是它！半永久定妝還能保持光澤感超強

記者李薇／台北報導

趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》在裡面超傻的可愛模樣，深受許多粉絲喜愛，後來又演出《我，喜歡你》、《長歌行》等戲劇，人氣再度翻升，接二連三的工作讓她忙碌到不行，但又要完美出鏡到底是怎麼做到的呢？

▲趙露思用到鐵皮的蜜粉。（圖／小紅書）



日前趙露思就在個人小紅書上分享，自己愛用到鐵皮的定妝好物，就是BOBBI BROWN的羽柔蜜粉餅，她認為蜜粉要做到「補妝輕透」，因為一直補、一直吸油，底妝就會看起來沒有光澤感，變得很厚重。

另外，趙露思也認為，蜜粉定妝一定要持久，不能脫妝、浮粉，因為這款羽柔蜜粉餅粉質細緻，所以使用起來很好上妝，一點都不會有厚粉感，同時搭配裡面的粉撲，眼角、鼻翼等位置都可以輕鬆補到妝，達到半永久的定妝效果。

▲laura mercier推出光感的蜜粉。（圖／品牌提供）



除了趙露思推薦的蜜粉餅，最近laura mercier也推出全新煥顏柔光蜜粉，第一款隱形毛孔的光感蜜粉，低調奢華的珠光既能保留底妝光澤度，又能有效隱形毛孔細緻肌膚，需求一次滿足，定妝既打亮。

當然定妝功能也沒有落下，16H 控油持妝、粉質細緻服貼、蓬鬆輕盈不咬臉、不浮粉、不卡粉、不脫妝，此系列推出銀河星光（透明色）、蜜糖星空（健康膚色）、宇宙玫瑰（深膚色）3色，喜歡保留光澤肌妝感又想遮掉惱人毛孔的人一定要試試。

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