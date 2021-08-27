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南韓流行「外翻式大捲髮」　看起來更隨性又充滿女人味

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記者李薇／綜合報導　圖／haum_h IG、品牌提供

捲髮造型給人一種溫柔大方的感覺，但今年到底流行怎麼樣的捲髮造型呢？可以發現近年南韓流行外翻式的捲髮造型，不管是長髮還是短髮，只要有帶捲度，都是往外捲居多，可以展現出更加大方、隨性的氛圍。

▲捲髮。（圖／haum_h IG）

▲捲髮。（圖／haum_h IG）

過去的捲髮比較強調多元的花樣，可能是一部分往內捲、一部分往外捲，製造出多層次的花樣，不過今年相較於這樣的捲髮，反而都是一制性的外捲，頂多在瀏海部分加一點點內捲，呈現出比較外放的質感。

▲捲髮。（圖／haum_h IG）

▲捲髮。（圖／haum_h IG）

外捲的造型比起內捲的手法，難度沒有比較高，只是捲出來的造型會更加的隨性感，而且更有女人味，感覺是很自信、自主女性的髮型設計，展現出來的氛圍也會更有風格，讓人一眼就覺的很大方、又充滿隨性的感覺。

【推薦髮品】

▲捲髮。（圖／haum_h IG）

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▲捲髮。（圖／haum_h IG）

艾瑪絲官網獨賣缺角綠髮瓶「5α捷利爾護色頭皮淨化液」，顛覆染後養髮新選擇，採用植物綠茶萃取護色抗氧化，保有明星成份小分子甘草次酸複合物，提升頭皮防護力，不只淨化頭皮同時保護延緩髮色流失，經典液態水狀質地，均勻滲透頭皮髮肌潔淨，解決染髮族因擔心染後掉色而不敢進行頭皮淨化保養的困擾，洗後頭皮彷彿會呼吸般的舒暢感。

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關鍵字：

捲髮, Hair Rituel by Sisley, 艾瑪絲, 造型

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