南韓流行「外翻式大捲髮」　看起來更隨性又充滿女人味

記者李薇／綜合報導 圖／haum_h IG、品牌提供

捲髮造型給人一種溫柔大方的感覺，但今年到底流行怎麼樣的捲髮造型呢？可以發現近年南韓流行外翻式的捲髮造型，不管是長髮還是短髮，只要有帶捲度，都是往外捲居多，可以展現出更加大方、隨性的氛圍。

過去的捲髮比較強調多元的花樣，可能是一部分往內捲、一部分往外捲，製造出多層次的花樣，不過今年相較於這樣的捲髮，反而都是一制性的外捲，頂多在瀏海部分加一點點內捲，呈現出比較外放的質感。

外捲的造型比起內捲的手法，難度沒有比較高，只是捲出來的造型會更加的隨性感，而且更有女人味，感覺是很自信、自主女性的髮型設計，展現出來的氛圍也會更有風格，讓人一眼就覺的很大方、又充滿隨性的感覺。

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