「日系文青風」完成一周穿搭！寬褲、Oversize必備　條紋選這款

文／Dappei

隨著新冠疫情日趨穩定，各個大學也將陸續規劃回歸校園上課，習慣居家舒適穿著後要面對思考每天要穿什麼的日子，是否讓你感到倦怠襲來又不知從何下手呢？Don't worry！就讓 Dappei 整理的「一週夏季日系文青穿搭」來讓各位不必在衣櫥前來回踱步，也能給人留下乾淨、知性的好印象！

＃星期一

帶著對假日的留戀，對大多數人來說，在憂鬱星期一肯定不想早起打扮吧！這時，視覺清爽的淺色單品加上層次搭配，不僅能讓你快速出門，又能給人低調卻不失用心的感覺。其中，「背心」絕對是夏季層次搭配實用單品之一；台灣夏天悶熱，選用透氣又具涼感的尼龍背心，能讓你在層次穿搭同時不必飽受汗流浹背所苦，而淺色系、細直條紋的款式都能展現日系文青優雅的質感。

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＃星期二

「格紋襯衫」、「原色牛仔寬褲」這兩樣單品，相信喜歡日系文青搭配的你衣櫃都有幾件。前一天呈現了素面為主的搭配，這天就來點不一樣吧！在短袖格紋襯衫的選擇上，「細格紋」會比寬格紋來得更有日系精巧的感覺，而襯衫款式除了常見的普通領，更具休閒感的「開領襯衫」、沒有領片的「亨利領襯衫」都能呈現日系率性的感覺。

在日系文青穿搭中，「原色牛仔寬褲」微寬鬆的款式讓人感覺休閒中帶有質感，更寬鬆的繭形褲則是多了慵懶及俏皮感；寬褲的寬鬆設計、通風特性，除了修飾身形，也讓人在夏天想穿長褲也能感到涼爽。

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＃星期三

基本的「橫條紋短 TEE 」也是日系穿搭中的經典元素之一，無論是間距大或小的橫條紋，袖長選用至手肘上方一些的「五分寬鬆版型」，更能凸顯日系舒適自在的感覺。而若是偏壯碩身形的搭黨，在橫條紋的挑選可以選用間距小、深色的款式，透過視覺縮小的效果來讓自身與日系文青感融為一體。百搭的「橫條紋短 TEE 」不管是搭配卡其褲、牛仔褲，都能發揮不同的質感。

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＃星期四

穿了三天的長褲想讓小腿見陽光嗎？不妨試試帶有 city boy 感的日系搭配，寬版素 TEE 搭上寬鬆棉質短褲，再以襯衫斜掛的方式增加層次感，最後以棒球帽與休閒感的樂福鞋讓整體搭配更加完整。而在短褲顏色的選擇上，藍色、卡其色都是日系穿搭常見的顏色。

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＃星期五

即將迎接假日，就以略成熟的深咖啡「樂福鞋」、「領巾」來讓班上同學眼睛為之一亮吧！比起黑色皮鞋，深咖啡色的款式更容易凸顯工藝感；而在服裝搭配上使用同色系深淺製造層次，材質選用十分適合夏季的「亞麻」，不僅涼爽、通風，還能展現日系搭配中樸質、舒適的質感；褲款選用九分微寬鬆的版型，恰好能呈現日系風格「俐落」的感覺。最後再以一條柔軟的領巾畫龍點睛，讓整體造型更具文藝感。

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＃星期六

身為一個文青，過完了一週的校園生活，總算有自己完整的時間來充實自我，無論是去書局、咖啡廳接受文字洗禮，或是去美術館、文創市集沐浴在美感的薰陶之下，舒適的穿著搭上質感小包正是日系文青的標配。

「微寬鬆 Polo 衫」有著融合了正式與休閒感的特質，隨著版型越寬鬆、袖長較長，休閒感也越重，而淺色系的款式給人清新、日系的感受，同時也打破「長輩在穿的衣服」之刻板印象。喜歡日系文青感的搭黨不妨試試「微寬鬆 Polo 衫」搭九分棉質長褲、涼鞋的搭配方式，雖然穿涼鞋搭襪子的方法頗具爭議，但不可否認的是：這種搭配方式不只能讓穿搭富有層次感，在日系風格裡更為許多型人所著用。為了讓文青感更完整，就搭上「皮質小包」吧！這不僅能讓穿搭更具造型，也能讓你看起來更有質感。

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＃星期日

作為一星期的結束，簡單的「黑白無彩配色」也能達到適合假日的日系文青風格！在上衣挑選上採用「寬鬆五分袖」的款式，肩膀較寬的搭黨也能嘗試「落肩」的設計，來營造慵懶的感覺；褲款無論是垂墜感的寬褲，或落地西裝褲，透過布料帶出的立體感，能使慵懶的感覺更具造型感，而不會覺得是穿睡衣出門；在包款的選用，可以嘗試像圖中型人的這款「透視感網狀包」，特別的設計讓整體穿搭別出心裁。最後再以一雙有設計感的拖鞋，例如：工藝感的皮質編織拖鞋，讓夏天的日系文青穿搭更有清涼感。

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Dappei 結語：

看了以上的「夏季文青一週穿搭提案」，我們可以發現：透過不同的剪裁，基本款的單品也能營造出日系文青風格的穿搭，而且不一定要在大熱天堅持多層次搭配，也能以文青的氣質留下「質感男」的好印象喔！

文字編輯： Yei

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