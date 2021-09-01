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每次約會都是那幾件洋裝？4種「褲裝造型」一樣迷人　配小背心就超時髦

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▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

不知道女孩們是否都有「每次出遊都穿那幾件洋裝」、「IG 照片都是那幾件裙子」的煩惱呢？在約會的時候總是想展現最溫柔婉約的一面給男友或曖昧對象，但在約會上過於刻意穿平常不會穿的裙子，或是高跟鞋都顯得太拘束。今天就讓搭編帶妳看看這 4 種褲裝穿搭，不管是近期流行的「率性五分褲」還是「boyish style」都讓你一次掌握！

▎襯衫外罩＋短褲

有紋路的格子襯衫，下半身就搭牛仔褲或是卡其色短褲，不俗氣也絕對不會 NG。藍色的格紋襯衫和白色的襯衫看起來清爽，頗有夏天的感覺，當作外套穿也可以增添造型，內裡搭上合身不貼身的 T 恤，不管是要逛展覽、看電影、還是去對方家玩都可以很自在的享受一天的行程。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎小背心＋寬褲

腿不夠細或是不敢穿短褲的女孩真的要筆記這一招，對梨形身材的女孩來說，露出肩膀及鎖骨超級重要，同樣是梨型身材的搭編，建議把身體的優勢大方展現，素面背心或是薄針織材質背心配上高腰寬褲，可以遮蓋沒自信的下半身，打造長腿好比例，寬褲搭帆布鞋適合一整天的約會行程，走久了腳也比較不會痠。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎素 T ＋寬褲

素 T 加上寬褲雖然聽起來是很無聊的搭配，但你其實可以花心思下點功夫，例如漁夫帽的顏色和褲子選用同樣的色系，穿出活潑韓系少女感。衣櫃裡只有白 T 也沒關係，試著用跳色的帽子打造亮點，再繫上皮帶，出門前還可以臨時打電話給男友，來場白 T 配牛仔褲的 Dress code 約會。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

▎運動風

被找去運動別再穿睡衣出門啦！短版剪裁的 Bra Top 推薦給喜歡爬山的女孩們，套上舒適透氣的運動外套與貼腿褲防曬，到山頂的時候就有自信地把外套脫掉拍照吧！別一直宅在家，趕緊出去擁抱大自然，動動身體才能維持好體態。

▲約會穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：123

Dappei 結語：

約會就是要和對方自在的相處！假設你平常不愛穿裙子，單純為了約會穿也會感到一絲絲彆扭吧！只要妳願意收起衣櫃裡的那件萬年黑色緊身褲，這些穿搭都很好駕馭，絕對值得一試。

文字編輯：Diphylleia

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 約會, 穿搭, 褲子

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