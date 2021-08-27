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地球儀錶盤窺視機芯　附橡膠錶帶轉換風格

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▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲康斯登限量888只的藍面Highlife自動上鍊鏤空錶，79,900元。（圖／康斯登提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

不少人愛看機械錶律動模樣，鏤空面盤是最容易欣賞內在的設計，瑞士腕錶品牌Frederique Constant（康斯登）不僅讓錶迷一窺究竟，同時兼具設計感，發表面盤中央呈現地球儀圖案、同時透出FC-310機芯的Highlife自動上鍊鏤空腕錶，畫面著實吸睛。

▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲康斯登限量888只的Highlife自動上鍊鏤空錶煤炭灰色鈦 PVD 塗層精鋼版本，82,800元。

康斯登Highlife自動上鍊鏤空腕錶透過地球儀圖案，讓12時位置的鐘擺、5與6時之間的發條盒一覽無遺，品牌為此摩登設計推出2款各限量888只的腕錶，分別為藍面精鋼腕錶，以及煤炭灰色鈦 PVD 塗層精鋼版本，除了既有的鍊帶，另附第二條與面盤相同顏色的橡膠錶帶，讓佩戴者能自由更換轉變風格。

▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶，漆黑色款（右）71,100元，雪白色89,700元。（圖／雷達表提供）

雷達表（Rado）也在鏤空錶多所著墨，推出True Square真我系列方形高科技陶瓷鏤空腕錶，獨特的方形錶殼其實邊角細膩圓潤，面盤也採方中帶圓設計透出機芯運作模樣，共有漆黑色款與時標點綴鑽石的雪白色錶款，可組成對錶佩戴。

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