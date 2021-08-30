《雙層公寓》田邊莉笑子被封「小隻女穿搭聖經」　爆擊曖昧對象的心

文／Dappei

還記得《雙層公寓 2019 – 2020》東京篇的成員嗎？裡面身材嬌小卻立志要以跑酷為職業，講話直接、嗆辣小女生田邊莉笑子，熱愛運動的她，褪去運動服飾穿上「休假穿搭」，即展現出反差萌，讓公寓裡的男生們都被電到如癡如醉，現在就讓 Dappei 來帶你看看她的穿搭小心機吧！

十天有九天都在運動的莉笑子，在穿搭上很重視比例，還是會用 3：7 的分配原則，上身會選著運動內衣，展現上短下長延伸腿部的線條，嬌小女孩也能出人頭地擁有大長腿！

可以發現莉笑子也很喜歡穿著吊帶系列的各類單品，除了可以展現活力朝氣外，配上一點飾品作點綴，也可以讓風格精緻化，從戒指、耳環到項鍊都可以增加造型巧思，而在選擇吊帶類單品時如果希望臉型能被修飾到的話，可以選擇領口採 V 領設計的單品。

泡泡袖無論配上是牛仔還是裙裝都很適合，也是可以將肉肉的手臂給藏起來的「隱形防護罩」！而且也會散發出優雅、浪漫，有種女人味滿滿的感覺，配上丹寧則又會多了點可愛率性的氛圍。

嬌小身材的女孩在穿搭的 key 就是一定要把腰線抓出來，可以看到莉笑子時常都會穿著高腰的褲子配上短襬的上衣，然後繫上各式的皮帶，告訴著大家：我的腰在這！強調腰線之餘，也將女性的柔美曲線展現的一覽無遺。

莉笑子也時常選著厚底的鞋型，這樣無疑就是能無痛增高，也不會像穿高跟鞋那般痛苦，而且也會自然散發出微帥的感覺。在搭配厚底鞋的時候，也可以盡量配上相同底色的襪子展現比例延伸、協調感。簡單的圖案 T 恤底下配上透膚的長袖也是現在很流行的日系搭配元素。

誰說小隻女就不能穿靴子，其實只要搭配得宜，誰說不可以！這雙厚底的長筒靴很常入鏡在莉笑子的 IG 裡，在搭配上，都會用貼身的牛仔褲配上短版上衣，或是直接一件小洋裝去做造型，這樣才不會頭重腳中的感覺，將重點選一著重，就不會有整個人被衣服、鞋子，吃掉的囧境。

Dappei 結語：

當時節目熱播的時候，她還被觀眾封為「日本小隻女」穿搭聖經呢！搭編在她離開雙層公寓後還持續關注她，發現她真的是個很活潑開朗又很有毅力的女生，除了衣品好外，她對自身體態的管理也真的是令人敬佩，每每看她的動態都會讓人不經低頭看一下自己的肚子肉（哭

文字編輯：Joe / 圖片來源：ig@risako_tanabe

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