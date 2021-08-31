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4大「復古元素」再度流行！泡泡袖洋裝必收、塑膠戒指韓星都在瘋

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▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

時尚是個迴圈，當過去、現在、未來的風格回流一遍後，從中衍生出多元混搭與在經典中求異的穿搭非常有趣且令人興奮，近年復古風的回溫，搭黨們如何在這波風潮中用復古元素搭出自己的風格呢？Dappei 為搭黨們提議幾個元素，讓你在夏日輕鬆擁有復古穿搭。

▪ 泡泡袖

「泡泡袖」給人法式浪漫復古的氛圍，體現了女人味與氣質溫柔，也能根據不同單品的搭配在其中加入率性、休閒等不同味道，想要率性就搭上不羈代表單品西部靴，想要休閒就掛上一只大大的流浪包與球鞋，想要更復古可以選擇有大翻領、大裙襬的泡泡袖上衣或洋裝。

▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

▲泡泡袖（圖／IG@kimppiyongfreckleseoul

▪ Y2K 千禧年風格

風靡穿搭圈的「Y2K」千禧年風格，鮮豔色系（電光藍、高飽和度粉紅色、橘色、孔雀綠等）、具未來感材質（ 漆皮、PVC、金屬材質、綢緞等）、印花（暈染渲染、數碼印花等）、髮夾、低腰褲、緊身上衣、頭巾、厚底鞋、泡泡襪、水鑽等單品，將這些元素巧妙搭配營造復古未來主義，近期在《黑怕女孩》受眾人喜愛的「蒜香公主卡西恩」是搭編心目中很棒的 Y2K 風格示範。

▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

▲Y2K 千禧年風格（圖／IG@acienchina

▪ 塑膠戒指與彩色串珠飾品

「塑膠戒指」與「彩色串珠飾品」在許多名人穿戴後刮起一股風潮，塑膠戒指不管是糖果色系、淡色系、寬版、窄版或是上面鑲寶石都別具一番風味，而彩色串珠飾品則是可以成為整體穿搭中的閃光點，能將法式溫柔或充滿女人味甚至率性穿搭注入活力感，兩者都賦有童趣又與 Y2K 風格相互呼應，絕對是使千禧年復古穿搭更上一層樓的加分小配件。

▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

▲塑膠戒指與彩色串珠飾品（圖／IG@marianne_theodorsen

▪ 高彩度眼影

高彩度眼影提升整體復古造型，藍色眼影是最經典擁有復古感的選擇，不妨嘗試替換成綠色、粉紅色、橘色相信也能達到出挑的效果！讓人們看到你的瞬間再次掉入你那迷人的復古漩窩吧！

▲復古穿搭。（圖／dappei提供）

▲高彩度眼影（圖片來源 123

Dappei 結語：

夏日也能穿出復古感，小到飾品與眼影的選擇，大到整體風格提議都能讓搭黨們輕鬆駕馭復古風情，時尚約莫二十年循環一次，能在風潮中找到適合自己的單品或因此啟發穿搭靈感成為自己的風格，搭編認為都是件難人可貴的事情，因為風格永存不滅，而流行稍縱即逝。

文字編輯：ALison Y.Lin 

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 復古

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