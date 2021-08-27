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梨形包裝太可愛！Jo Malone英國梨與小蒼蘭推出10周年限量版

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▲▼Jo Malone 英國梨與小蒼蘭10周年版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲凡購買英國梨與小蒼蘭100ml尺寸，即可獲得威廉梨子紙盒、別針包裝。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／台北報導

Jo Malone為慶祝經典香味英國梨與小蒼蘭上市屆滿10周年，特別推出年度限量版，以充滿英倫風格的溝紋玻璃設計，打造出兼具工藝與收藏價值外型，讓銷售第一的香味換上新衣。

品牌全球香氛總監Celine Roux表示：「我想英國梨與小蒼蘭多年來能維持高人氣的原因，就在於它普遍受歡迎的英倫優雅特質。不僅極為舒適百搭，與眾不同卻又不顯得突兀。香調的重點就在於平衡清新果香與花香，再逐漸轉變成溫暖、迷人的基調。」

▲▼Jo Malone 英國梨與小蒼蘭10周年版 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭香水 全新年度限定款，30ml 2,600元 / 50ml 3,500元 / 100ml 5,200元，英國梨與小蒼蘭潔膚露 500ml 2,550元。

▲▼香水換包裝。（圖／品牌提供）

▲10周年的漸層緞帶包裝也超美。

全新年度限定版系列，除了三款兼具工藝與收藏價值的溝紋設計香水瓶身和香氛工藝蠟燭外，並推出500 ML大容量的英國梨與小蒼蘭潔膚露，這款浴間必備品不僅溫和清潔肌膚，更讓身體和手部感覺舒適柔軟，為日常儀式中注入優雅氛圍。

▲▼香水換包裝。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 瞬間淡香精，75ml，5,180元。

2021年9月嬌蘭經典臻藏系列全面換上嶄新包裝，重新演繹嬌蘭經典的倒轉心形瓶身，全系列六款香氛包括「蝴蝶夫人淡香水」、「聖莎菈輪迴淡香精」、「瞬間淡香精」、「甜蜜情人淡香精」、「香榭里舍淡香精」以及「傲慢淡香水」，傳承190年香氛世家的不朽傳奇。

▲▼香水換包裝。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 蝴蝶夫人淡香水，75ml，4,400元。

值得一提的是蝴蝶夫人淡香水，三代調香師雅各．嬌蘭，在當時以全新方式開創了這瓶香水的現代感，首創香水業界中的「柑苔調」，有著秋天森林裡，灌木潮濕的氣息；將柑苔調加入蜜桃果香並調和玫瑰、茉莉與鳶尾花，最後流瀉出麝香般的岩玫瑰與橡苔岩蘭草等剛硬的味道，交織出神秘的香韻。

關鍵字：

jo malone, guerlain

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