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後疫情貴婦發威直刷千萬　微風信義之夜業績衝4.7億

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▲2021信義微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2021信義微風之夜在疫情後登場，是信義區首場大型百貨活動。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近期台灣疫情趨緩，微風按例舉辦年度「信義之夜」，請來東京奧運奪牌選手「麟洋配」，與拳擊銅牌得主黃筱雯出席，獻出時尚處女秀，為活動灌注正面能量，因需落實安全防疫，每層樓僅開放250名民眾入場，之前預購活動忠實顧客採買踴躍，比上月業績成長198%，微風預估今年信義之夜活動業績可達4.7億元，與去年持平。

今年5月因台灣疫情擴大，防疫三級讓零售業進入2個月銷售寒冬，適逢疫情趨緩，加上五倍券話題灌注，百貨通路急著回暖，微風按例舉辦每年一度的「信義微風之夜」，是解封後信義區首度舉辦的大型百貨活動，而9／1台北101的珠寶腕錶大賞也將接著登場。

本屆微風信義之夜共對外發出5萬份邀請函，因應疫情每層樓僅開放250人入場，在活動開始前就有民眾搶先在外排隊，開放入場後仍是熱鬧滾滾。微風百貨事業處蔡碧芳表示，今年因為疫情大家悶了一陣子，信義微風之夜遂請在奧運鼓舞許多人的奪牌選手，希望在疫情期間帶來正向力量。

▲2021信義微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2021信義微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風信義之夜發出5萬份邀請函，許多民眾在開放入場前先來卡位。（圖／記者蔡惠如攝）

拳擊銅牌得主黃筱雯出席穿著Alice + Olivia連身鮮黃色褲裝走紅毯，露出小蠻腰讓許多人耳目一新，她接受採訪時直呼「比奧運比賽還緊張」，麟洋配則均以一襲三宅一生造型走紅毯，是整場最吸睛，王齊麟表示搭檔李洋穿上這一身衣服「身高看起來有180」，而李洋則評王齊麟一身時尚看起來越來越帥。

▲微風信義之夜紅毯，東奧拳擊銅牌黃筱雯。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃筱雯出席2021信義微風之夜，小露性感。（圖／記者林敬旻攝）

▲微風信義之夜紅毯，「麟洋配」王齊麟、李洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲麟洋配壓軸登場，默契十足。（圖／記者林敬旻攝）

微風信義之夜業績預估可達4.7億元，千萬大單不輸去年，約有5位以貴婦豪刷千萬賣單，除珠寶之外，預計客製化的訂製包款，也會為百萬大單帶來挹注，而微風信義梵克雅寶旗艦店即將在9月底開幕，是下半年該館的重點大店。

關鍵字：

微風, 信義微風.微風之夜, 麟洋配, 黃筱雯

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