麟洋配10萬行頭上身走紅毯　笑言：若跌倒一定要「聖筊」

▲微風信義之夜紅毯於今（8／27）晚登場，現場眾星雲集。（影／記者王蓁蓁攝）

記者蔡惠如／綜合報導

一年一度的微風信義之夜今（8／27）晚舉辦，從5點起封館僅開放持邀請卡的貴客進場，東奧話題未歇，也請來羽球男雙金牌得主「麟洋配」，壓軸走紅毯，雙星現身果然炒熱現場氣氛，兩人穿上HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE（三宅一生）相互搭配，行頭逼近10萬元，直說相當緊張，下車時還表示如果不小心跌倒，一定也會記得要「聖筊」，默契十足。

信義之夜今晚登場，今年以「FUTURE AND BEYOND」超未來幻想之夜為主題，紅毯嘉賓話題滿滿，包括東奧英雄羽球雙打金牌「麟洋配」，與東奧拳擊銅牌黃筱雯，還有剛榮獲金曲新人獎神秘歌姬?te壞特也現身。

▲微風信義之夜紅毯，「麟洋配」王齊麟、李洋10萬行頭上身。（圖／記者林敬旻攝）

李洋、王齊麟在紅毯壓軸登場，首度出席時尚派對坦言「很緊張」，王齊麟表示因為對時尚這塊不熟悉，所以感覺緊張感還超越比賽，在家有練習一下走紅毯，「但感覺就是來回踱步而已」，自己私下都是以休閒服為主，今天首度穿上精品，感覺很新鮮，面對媒體要求為隊友李洋打分數，他表示：「很棒，看起來好像有180（公分）。」

而李洋則對王齊麟的衣服打99分，「差1分表示永遠都有追求完美的空間」，還表示這身時尚打扮讓王齊麟越來越帥。

東奧拳擊銅牌黃筱雯則以Alice + Olivia連身鮮黃色褲裝現身，露出超細無贅肉小蠻腰，呈現高挑的性感身段，對於自己的時尚處女秀也是直呼緊張，幽默表示「本來還想搭配個拳擊手套上台」，他表示自己私下穿著都偏向運動風，今天選這套衣服除了顯瘦，也是自己較喜歡的亮色系，並透露因為今天要走紅毯，還有練習了一下走路。

▲黃筱雯首次參加時尚活動，腰部挖空露出性感身段。（圖／記者林敬旻攝）

?te壞特選擇法國品牌MM6的白色褲裝，在台上連續表演了4首歌，下台時直讚材質透風「還滿涼爽的」，表示微風之夜跟之前參加的時尚活動不太一樣，感覺很新奇。

▲金曲最佳新人?et壞特以MM6服裝登場，很適合她的風格。（圖／記者林敬旻攝）