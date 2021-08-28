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超美唇彩連發！植村秀絲緞光、Dior精華唇膏　仙女橘棕色#963必搶

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▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲Dior、植村秀都將推出全新唇彩系列，還沒上市就引發討論話題。

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

唇膏絕對是女生永遠買不夠的彩妝之一，就算是常需要戴口罩的現在，看到美麗的唇彩還是讓人忍不住想買！植村秀全新「無色限緞光極潤唇膏」有著超美絲緞光飽和色彩，卻有著超輕薄質地，一抹潤澤雙唇，還隱形唇紋；而Dior將於9月推出的全新藍星精華唇膏，添加滿滿護唇精華，堪稱保養系唇膏，尤其柔霧質地顯色不乾不顯紋，喜歡霧面妝感的乾唇人必收。

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲植村秀 無色限緞光極潤唇膏，NT$1,100。

每次推出新唇彩都掀起話題的植村秀，將於9月推出以日本頂級和服面料「KINU」為靈感打造的全新輕感水潤唇膏「無色限緞光極潤唇膏」。添加雙倍山茶花精油如同護色唇膜般，一抹超滑順，超輕薄的絲滑質地能潤澤唇部、隱藏唇紋，但顯色依舊濃郁飽和，還有超美絲緞光妝感，搭配3D幾何設計的唇膏切面，連唇角都能細緻描繪。

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲無色限緞光極潤唇膏共有25色。

全新無色限緞光極潤唇膏共推出25款色選，搭配雙層護色膜科技，讓唇色能持久潤澤又顯色。

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲▼植村秀絲緞光唇膏＋Dior。（圖／品牌提供）

▲依序為#BG963琥珀茶、#BG964石英粉、#BR784木棕紅。

其中一定要先鎖定的人氣美色，包含比土橘色更溫柔的#BG963琥珀茶，優雅有質感的裸橘棕調，能讓黃肌顯白、白肌擁有好氣色；在小紅書上獲得超多好評的暖調裸粉色#BG964石英粉；植村秀最熱賣的代表明星色#BR784木棕紅，薄擦自然紅唇超顯白，厚塗秒變氣場女王。

另外像是時髦又個性的#BR785鐵鏽棕、小紅書誇一擦就有人間富貴花氣質的#RD188山茶紅和又酷又顯白的烤茶色調#RD169赤茶紅也都是人氣最高的幾個色號。

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 藍星精華唇膏，NT$1,300。

而除了植村秀，今年9月Dior不僅加碼推出全新霧面款的「藍星晚安潤唇膏」，更推出蘊含超高保養成分的全新「藍星精華唇膏」系列，高達95%天然配方與色彩完美結合，展現完美色澤的同時，還有養護潤唇功效，一抹潤澤還能平滑唇紋，堪稱高濃度保養系唇膏。

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲藍星精華唇膏推出「經典緞光」及「摩登柔霧」兩種質地。

全新「藍星精華唇膏」擁有「經典緞光」及「摩登柔霧」2種妝效質地，因蘊含高成分養護配方，即使是柔霧質地也能滑順塗抹，且滋潤雙唇不顯乾，能打造自然柔和的霧面妝感。

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／品牌提供）

▲色號#200、#525、#720人氣最高。

藍星精華唇膏共有10款色選，除了迪奧經典正紅色#999外，還有3款超美仙女色一定要搶先鎖定，包含超顯氣質又百搭的奶茶裸棕色#200豆沙奶茶（摩登柔霧）、日常又溫柔的玫瑰粉棕色#525暖陽玫瑰（經典緞光）及顯白又顯氣場的楓葉磚紅色#720茶木玫瑰（摩登柔霧）。

▲▼Dior+SUQQU新唇膏。（圖／品牌提供）

▲Dior 藍星柔霧潤唇膏，NT$1,300。

全新「藍星柔霧潤唇膏」則是絲絨特霧質地版的晚安潤唇膏，堪稱霧面唇彩的打底救星！有著同樣的高保養成分，能長效保濕潤澤及修護雙唇，可單擦作為護唇使用，柔焦唇紋，更能在霧面唇膏前當作打底，能減緩霧面唇彩容易乾燥、顯唇紋的情況，又不影響霧面妝感，並讓後續唇彩更顯色持久。

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