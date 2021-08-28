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《后翼》安雅不當精靈了！　穿裸背漸層裙化身「人間美人魚」

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記者王則絲／台北報導

因主演影集《后翼棄兵》而爆紅的女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），有著空靈長相而被稱作「人間精靈」，近日安雅登上英國《TATLER》雜誌封面，頂著瀏海造型再次美出新高度，其中她穿著一襲藍、綠漸層禮服，讓她瞬間從「人間精靈」化身為「人間美人魚」，粉絲讚翻：「人魚公主」、「根本是美人魚！」

安雅泰勒喬伊自演出《后翼棄兵》後獲獎無數，也接獲許多新戲邀約，更成為時尚圈最炙手可熱的明星之一，在最新釋出的雜誌畫報中，安雅換了新的短瀏海髮型，並化上煙燻眼妝，原本小巧臉蛋又顯得更精緻了，憑藉169公分高挑纖細的體態，駕馭起多套造型擺拍，每一張都美翻！

其中安雅泰勒喬伊穿著DIOR漸層紗裙，從上身的透紗米白色、經過翡翠般的綠色、再漸變成海水藍色，一層一層的皺褶宛如魚鱗，讓人不禁聯想到童話生物美人魚，安雅秀出整片白皙美背，模樣優雅嫵媚，被粉絲們讚翻：「根本就是美人魚」、「人魚公主」、「好愛漸層、好仙」、「正翻天！」

除了美人魚裙裝，安雅躺在巨大的奢華浴缸中，穿著的也是來自DIOR的粉裙，份量感的裙身讓女王氣勢宣洩而出；另一套MICHAEL KORS閃閃發亮的「金裝」，更是讓人難以忽視，整個人高貴感爆棚，表現力十分驚艷。

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Anya Taylor-Joy, 雜誌, 登封, 美人魚, 人間美人魚, 精靈

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