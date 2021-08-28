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莉莉柯林斯、楊冪跨海撞衫太精采！祭出「筷子腿」比拼不知該看誰

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記者王則絲／台北報導

好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）日前才宣布成為卡地亞（Cartier）形象大使，緊接著出席了新身份的第一場代言活動，現身卡地亞珠寶展示會，她以一身古典雅緻的高訂服裝亮相，完美演繹「現代版奧黛麗赫本」，不巧大陸女星楊冪先前也穿同款高訂服出席盛典，兩人分別祭出傲人「筷子腿」，撞衫比拼太精采。

▲楊冪、莉莉柯林斯撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪、莉莉柯林斯撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲莉莉柯林斯出席活動穿成「現代版奧黛麗赫本」。（圖／翻攝自IG）

莉莉柯林斯25日出席代言品牌卡地亞活動，選穿Ronald van der Kemp秋冬高級訂製服，向上翹的墊肩、縮腰抓澎的衣襬營造復古摩登氣息，配上盤髮、紅唇造型，佩戴Clash [Un]limited系列高級珠寶，頗有60年代的氛圍，完整演繹了「現代版奧黛麗赫本」的美名。

▲楊冪、莉莉柯林斯撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪、莉莉柯林斯撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲楊冪先前穿著與莉莉柯林斯同款高訂服。（圖／翻攝自微博）

而楊冪則是在早先SuperELLE盛典上選穿了同一件高訂服，深V尺度顯得較為保守，不過楊冪依然不忘給粉絲謀福利，大方秀出招牌的筷子腿，搭上服裝的收腰設計，神仙比例現形。莉莉柯林斯同樣也是以纖瘦的體態著稱，這回與楊冪兩人跨海撞衫，分別都展現了傲人的「筷子腿」，駕馭起來風格也不盡相同，都相當有個人魅力。

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關鍵字：

莉莉柯林斯, lily Collins, 楊冪, 撞衫

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