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怕蟲人專用「抓蟑螂神器」誕生！　不敢打、不敢看的人絕對必備

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編輯／JJ

生命力頑強的蟑螂雖然演化到現代，體型已變得非常小，但是只要一出現，依然會讓許多人類嚇得跳起來，對於害怕蟲的人來說，要抓、要打蟑螂簡直是惡夢，最近日本就出現一款「抓蟑螂神器」，讓你抓蟑螂不用再用拖鞋丟還打不到，也不會再有爆汁的噁心畫面，且除了蟑螂，一些昆蟲、蜘蛛、壁虎⋯⋯也都適用，怕蟲人居家絕對必備。

▲日本抓蟑螂神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本推出一款抓蟲透明盒，成為民眾的「抓蟑螂神器」。（圖／翻攝自AMAZON，むしキャッチリ，以下同）

日本近期出現的這款「抓蟑螂神器」，是由學生所開發出來的產品，外型就是一個簡約長方體的透明盒子，抓蟲原理相當簡單，利用兩層盒子的概念，先將蟲子蓋住之後，再拉把手，就能讓蟲子被困住，接著要怎麼處理都可以，不敢殺生的人則能拎著到戶外再放生，全程雙手都不會觸碰到，隔著一定的距離比用厚厚衛生紙抓還讓人有安全感。

▲日本抓蟑螂神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本抓蟑螂神器。（圖／翻攝自官網）

▲日本抓蟑螂神器。（圖／翻攝自官網）

▲「抓蟑螂神器」使用方式。

組裝方式也很簡單，包裝打開後只要將各個透明PET材質的板子順著摺痕折起、照著指示就能輕鬆立體成型，此外，這款「抓蟑螂神器」還有超貼心的小巧思，專為不喜歡「看見」蟲子的人而設計，只要將內附的貼紙貼在箱子上，就能讓眼睛好受一些。

目前「抓蟑螂神器」已有在Amazon上販售，售價為800日圓（約台幣兩百元）。

▲日本抓蟑螂神器。（圖／翻攝自官網）

▲「抓蟑螂神器組裝方式」。

關鍵字：

蟑螂, 抓蟑螂, 抓蟑螂神器, 日本, 怕蟲

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