ORBIS攜手cherng「動態貼圖」免費載、專科洗面乳「拉拉熊」上身

▲超可愛聯名美妝幫助拉抬買氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來不少美妝與插畫、卡通聯名，比可愛也比話題，就連買氣也翻倍跳，ORBIS邀來國際知名插畫家Cherng推出聯名動態貼圖，專科洗面乳也印上了拉拉熊圖案，讓人全部都想收！

▲只要加入ORBIS官方LINE好友，8/31起即可免費下載聯名動態貼圖。

為歡慶ORBOS來台15周年，品牌特別邀請插畫家Cherng重新詮釋當家花旦水水喵，推出聯名動態貼圖『ORBIS水水喵╳來貘：這貘耍廢可以嗎?』，隨性線條與極簡配色，國插筆下的水水喵更顯自在愜意，貼圖多以慵懶的躺姿呈現，猶如ORBIS的保養之道「極簡保養不費力，與你一起輕鬆變美麗」。

▲聯名束口袋是旅行時的收納好幫手。

不只是免費送貼圖，更推出ORBIS水水喵與人氣馬來貘的限量滿額贈，可愛的吃貨碗盤組、有你真好束口袋，便利可愛你的生活，粉絲快趁著周年慶一次網羅9月限定水水喵與馬來貘的聯名贈品吧！

▲專科 超微米深層潔顏泥，拉拉熊限定版，120g，159元。

女孩幾乎人手一條地的專科超微米潔顏乳，這次攜手可愛拉拉熊，推出超萌限定版，3款瓶身上印製拉拉熊與超濃密泡沫互動過招的可愛圖案，為日常生活帶來滿滿的軟萌療癒力，搭配超濃密泡泡的豐盈柔軟觸感包覆肌膚，蠶絲蛋白保濕精華及雙重玻尿酸成分幫助深層滲透肌底，溫和洗淨臉部髒污。

▲8/26-9/1 凡購買兩件超微米潔顏乳系列-拉拉熊限量版，即可獲得拉拉熊收納購物袋一只，更再享折30元。