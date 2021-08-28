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爆準！從「牛排切法」一窺潛在個性，「切完再吃」喜怒都寫臉上

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▲▼切牛排心理測驗。（圖／Unsplash）

▲從牛排切法即可窺知真實個性。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯／Lily　

想要了解一個人的個性，除了實際相處，更可由日常行為一窺他的內心，像是吃東西就是很好觀察的方式之一，日前網站瘋傳一個切牛排心理測驗，原來從切肉方式就能透露隱藏性格，你又是哪一種人呢？

▲▼切牛排心理測驗。（圖／Unsplash）

吃牛排時，你習慣怎麼切呢？

A.從左邊開始切，一塊一塊吃

B.從右邊開始切，一塊一塊吃

C.從中間開始切，一塊一塊吃

D.把整塊牛排先切成小塊再吃

E.每次都不一定

選A的你 

根據統計，大部分的人都會用這種吃法，這類人非常注重形式，只要自己認定的事情，就很難被他人改變，反之他們卻希望別人都能聽從他，願意花很多心力和時間只希望大家能認同。

選B的你

這類人個性圓融好相處，很容易能和周遭朋友打成一片，個性細膩的他也懂得為他人著想，但這種人人好的個性，卻總把煩惱藏在心裡，不喜歡表現出來，長久下去容易內傷。

選C的你

從中間開始切的人，代表執行力相當高，做任何行動前早就在心中演練再演練，在人際關係上也有很好的手腕，凡事只看結果的它們，容易為了目的不擇手段，較為自私一點點。

選D的你

這類的人很容易把心情寫在臉上，喜怒都瞞不過別人，個性直來直往，所以能交到不少真心好友，但缺點是做事情容易急躁不安，比較難成事。

選E的你

性情多變的你，總讓人摸不透你在想什麼，比起和三五好友相聚，更喜歡自己獨自在家的時光，不需要受他人牽制，更可以盡情放鬆，稍微自我了一點，總給人不好相處的感覺。

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關鍵字：

切牛排, 方式, 潛在性格, 心理測驗

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