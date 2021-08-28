全中可嫁了！網揭5個「理想男友特質」，第2個超少人能做到

▲想要共度一生，交往時必須看仔細。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

兩人剛開始熱戀總是甜蜜，但要如何判斷另一半能和你走到最後呢？網揭理想男友的5大特質，除了交往，更適合當你人生的伴侶，如果你身邊的他有以下條件，請好好珍惜，千萬別放手！

#給你適當的空間

即便兩人交往，也能給你適當空間讓你做自己，他願意相信你，不會干擾你的交友自由，也不需要時時刻刻黏在一起，理想關係是兩人相愛，但仍能在朋友、家庭、事業中取得平衡。

#接受你的不完美

他愛你的優點，但也能接受你的缺點，他能了解人不是十全十美，願意包容接納，願意陪著你一點一點進步，爭執時也不會緊咬你的缺點說嘴，絕不惡言相向。

#在他面前就像個小孩

兩人想要一起走到最後，必須接受且愛上最真實的樣子，你可以盡情在他面前展現孩子氣的一面，他願意陪著你玩、陪著你瘋，在一起非常輕鬆自在。

#願意花時間在你家人身上

所謂愛屋及烏，他不只愛你，更重視你的家人，甚至是朋友，如果願意花時間心力在家人身上，代表著你開心，他就會開心，你絕對是他眼中的第一。

#支持你做喜歡的事

無論你做什麼，他都會在你身邊支持你，不給你下指導棋，讓你努力追夢，失敗了他會是你最佳應援，成功了則是在身後為你祝福，你開心比任何事情都重要。

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