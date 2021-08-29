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努力減肥但肚子好難瘦？「做好5件事」甩開腰間肥肉、胖小腹

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▲▼做好5件事甩開腰上肥肉。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肥肚好難瘦？快把5個瘦腰秘訣學起來瘦回「小腰精」。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda　

為了擁有理想好身材，認真控制飲食又努力運動，好不容易看到效果，但腰上那一圈肥肉依舊好難瘦？想減掉腰間那點些小肉肉，快把以下5件事做好做滿，甩開肥肚、胖小腹不是夢。

1.戒掉零食飲食

不少人肚子餓嘴饞時都喜歡吃的洋芋片、餅乾等都是高油、高糖、高熱量的食品，是促使發胖、脂肪囤積的頭號元兇。而飲料和蛋糕甜點裡含有大量糖份，還有許多會增加脂肪形成的成分，想甩肥油，一定要先戒除。

▲▼。（圖／翻攝IG）

▲糖分、澱粉、高油脂食物攝取過多就容易轉化成脂肪囤積在腰腹部。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

2.遠離精緻糖、澱粉

糖分、澱粉、高油脂食物與酒精是最容易使腹部囤積脂肪的食物種類，一旦攝取過多就會轉化成脂肪，堆積在腰腹部。

減少飲食中的澱粉份量，並遠離精緻糖食物，可幫助快速減去多餘脂肪和腰間肥肉。若吃了甜甜圈、蛋糕甜食等富含精緻糖和澱粉的食物，不僅會產生更多脂肪囤積，同時還會降低燃燒脂肪的速度，腰間肉肉自然就多了起來。

3.多吃蛋白質食物

可多吃魚、蛋、雞肉、豆腐、堅果等食物，多多攝取優質蛋白質。蛋白質的飽腹感較為持久，可減少因飢餓暴飲暴食或胡亂吃零食，且人體消化蛋白質時會比消化脂肪、碳水化合物更費時費力，燃燒更多熱量，也能避免因肌肉流失造成的基礎代謝下降。

▲▼做好5件事甩開腰上肥肉。（圖／翻攝ＩＧ）

▲喝水不僅能幫助減少飢餓感，還能幫助代謝、消水腫。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

4.多喝水

喝水量過少會導致排便不順暢，導致宿便一直堆積在體內，使得小腹腫脹、容易水腫，還會使得代謝下降。另外，餐前喝一杯水，幫助增加飽腹感，減少飢餓感避免吃進過多食物。

▲▼做好5件事甩開腰上肥肉。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有氧運動最能燃燒脂肪。（圖／翻攝IG@babebani）

5.有氧運動不能少

想甩掉身上肥油脂肪，除了飲食外，還需要有氧運動來搭配，不管是跑步、跳繩或騎飛輪，要確保運動到出汗，像是橫向來回跳10分鐘可消耗100卡路里，而跳繩則是可在10分鐘內消耗130卡路里。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 肚子, 瘦肚子, 腰部, 肥肉, 小腹, 小腹婆

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