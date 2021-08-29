星・變美／《警察課程》Krystal近乎零毛孔，白煮蛋肌靠「4招」

▲Krystal在《警察課程》中的美貌再度成為熱搜。（圖／翻攝自FB/KBS Drama，以下同）

記者曾怡嘉/ 綜合報導

韓劇《警察課程》熱播，Krystal（鄭秀晶）的美貌再度掀起話題，肌膚好到近乎零毛孔的她，淡妝上陣飾演20歲女主角，超有說服力。《ET FASHION》為大家整理她的保養祕訣，真著學其實一點都不難。

#使用溫涼水洗臉

Krystal很在意臉部清潔，肌膚近乎零毛孔全靠「溫涼水」洗臉好習慣，她曾分享愛熱的水會過度帶走臉上油脂，她會先用溫涼水洗一次，最後再潑上涼水來收縮毛孔。

#保養最重視保濕

身為乾性肌膚的她，最注重保濕，保濕功夫做的很足，除了日常護理，更有私藏補水妙招，她曾公開分享，當肌膚缺水，或是隔天有重要活動時，她用先塗抹乳霜在乾燥處打底，接著敷上保濕面膜，讓肌膚快速膨潤起來。

#分區保養「對症下藥」

除了做好保濕，私底下的她也熱愛鑽研保養之道，像是她會針對不同部位做加強，像是T字她最在意的就是粉刺問題，眼周則是會加強保濕，為了上鏡好看，臉部輪廓拉提也不能少，她會加強使用緊緻乳霜拉提臉部線條，搭配按摩排除多餘水分，臉部就能小一號。

#冰鎮化妝水消除「泛紅」

當肌膚敏感不穩定時，她會使用冰鎮後的化妝水來濕敷局部，不僅能舒緩泛紅，也能幫助補足水分，日曬後的肌膚也很適用。

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