韓素希穿大衣拍照「邪惡視角」直逼腿根　生圖比竟正片還辣

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星韓素希攜手新生代男神宋江出演的火紅韓劇《無法抗拒的他》迎來完結篇章，令不少粉絲們意猶未盡，近日韓素希接連釋出為韓國版時尚雜誌9月號拍攝的畫報，有著與不同以往的全新風格，只見她先是以朦朧唯美的黑長直髮登封《BAZAAR》雜誌，悄悄曝光的幕後生圖更被大讚「比正片還辣」！另外在《VOGUE》雜誌中一頭搶眼紅髮加上曬傷妝，也令粉絲們直呼「認不出」、「用顏值駕馭」。



韓素希在去年演出《夫婦的世界》後獲封「最美小三」，人氣迅速飆漲，接下不少代言廣告，近期她又以《無法抗拒的他》合體宋江再度獲得關注，模特兒出身的她，精緻臉孔加上修長身材，令她的時尚資源源源不絕，光是在9月分就接連登上韓版《BAZAAR》、與《VOGUE》兩本雜誌。

▲韓素希畫報生圖比正片還辣。（圖 / 翻攝IG@xeesoxee）

此次登封《BAZAAR》，韓素希一頭微捲的黑長髮隨意披散在肩膀，朦朧的拍攝氛圍，讓她彷彿剛睡醒般隨意又慵懶，全黑的BOTTEVGA VENETA（BV）皮革洋裝勾勒出S曲線，下一套黑色大衣，更是不忘在鏡頭前伸出一雙大長腿，巧妙遮擋下半身風光，坐在地上的姿態相當撩人，她也在IG上曝光幕後花絮寵粉，只見畫面中的大衣開衩不斷向上延伸，令視線直逼腿根，讓粉絲們忍不住臉紅心跳：「生圖比正片還辣」、「視角太邪惡了」。

韓素希還一改過往清淡裸妝的形象，大膽嘗試了紅髮以及彷彿腮紅失手畫過重的「曬傷妝」，登上《VOGUE》內頁為化妝品品牌Charlotte Tilbury拍攝大片，清透的「純欲系」風格令人印象深刻，還戴上灰藍色的隱形眼鏡，讓她原先就精緻的五官透出混血感，雖是搭配鮮少嘗試的大片腮紅妝容，也輕鬆憑藉高顏值完美駕馭，獲得一面倒讚賞：「妝容就是靠臉蛋完成」、「太美了」、「差點認不出是哪個女神」。

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