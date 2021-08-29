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星巴克8／29起「連續16天」狂撒優惠　用手機花1分鐘「全品項第二杯半價」

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克推連續16天第二杯半價活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

8月底連鎖咖啡各推促銷，星巴克除8／30與8／31共兩天推出星冰樂第二杯半價之外，今（8／29）起還重複推出數位優惠活動，民眾只要上數位活動網頁玩遊戲，有機會可獲得「全品項第二杯半價」，讓你喝咖啡也能賺，85度C則推檸檬多多，8／30前第二杯20元優惠，伯朗咖啡特定門市也提供買一送一。

針對8月夏季尾聲，在8／30至8／31限定兩天，推出「盛夏倒數，用星冰樂乾杯！」優惠活動，期間購買兩杯大杯以上容量、口味皆一致的指定品項星冰樂，可享第二杯半價優惠，每人每次至多兩組，飲料限當場一次領取，全台僅機場管制區不提供，而今起又再推數位活動，民眾可至活動網站玩遊戲，全品項第二杯半價輕鬆拿。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

而星巴克本次再加碼的數位活動，從8／29起至9／12長達16天，在網頁推出「TOGETHER FOR BETTER【一起解鎖星知識】數位體驗」，只要連線3個咖啡豆，馬上就能領取數位優惠，品項除第二杯半價外，還有買二送一券、冷萃咖啡折價券等，兌換期限為獲券日+2天，其優惠不適用於外送平台及行動預點服務，部分門市也不提供兌換。

▲星巴克數位體驗。（圖／記者蔡惠如翻攝）▲星巴克數位體驗。（圖／記者蔡惠如翻攝）

▲星巴克數位體驗，用手機就能直接賺優惠。（圖／翻攝星巴克官網）

85度C也在8／30前，每天早上10點到晚上10點，民眾至全台85度C門市購買檸檬多多，可享第二杯特價20元優惠，等同2杯原價130元，優惠期間只要85元，可直接省下45元。除了檸檬多多，即起還推出中杯燕麥奶拿鐵和燕麥奶紅茶，不限冰熱任選第二杯半價。優惠僅限現場門市購買，檸檬多多現場每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主。

▲85度C第二20元。（圖／業者提供）

▲85度Ｃ檸檬多多推限時第二杯20元。（圖／85度Ｃ提供）

伯朗咖啡館則分別於8／29與8／30共兩天，在特定門市推出好友日優惠，分享日以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

▲伯朗咖啡館特定門市推好友日飲品買一送一。（圖／伯朗提供）

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