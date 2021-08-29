為何戀情總跌跤？超準心測教你從「愛用包款」一窺愛情盲點

▲從愛用包款不僅能洞悉個性，更能看出愛情盲點。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

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不少女生愛包如命，包包總是買不停，不過肯定總有一個包最常使用。不少心理測驗教你從日常行為看個性，原來從愛用的包款能看出你潛在愛情觀，內心的你最渴望是哪一種對象，一起來看看！

你最常使用的包包款式是哪一種？

A.斜揹包



B.小背包



C.大容量包



D.手提包

選A的你

你很有自己的想法，也很嚮往自由度高的工作，愛情方面對另一半的要求也高，像是希望對方能夠腳踏實地，對於未來有目標，不要只是虛度光陰，你認為理想的關係是即便交往，仍能保有自己的空間。

選B的你

個性開朗樂觀，不太懂得隱藏自己，有時候大喇喇得罪人也不知道，你對開朗型男生十分有好感，最討厭另一半什麼都斤斤計較，希望對方和你能有共同興趣，認為兩人戀愛需要觀察相處，很容易從朋友進展為情人關係。

選C的你

你完全沒有心機，做事喜歡隨心情而定，對於對象也沒有一定的類型，很相信緣分和直覺，一見鍾情的機率相當高，喜歡和另一半相處起來像好朋友，能給予對方很大的自由。

選D的你

你個性較為慢熟，不太容易和別人打成一片，內心有點缺乏安全感。愛情方面你也可望穩定型戀情，希望可以和對方細水長流，你並不好追，但是答應交往之後，你就會很依賴對方。

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