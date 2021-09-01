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「洗頭瘦身法」太神奇！南韓第一超模教學　不運動也能練川字腹部＋大腿肌

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▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲38歲韓國超模韓惠珍，完美體態惹人稱羨。（圖 / 翻攝IG@modelhanhyejin，以下同。)

編輯 / Jhen

有「韓國第一超模」之稱的韓惠珍，保養得宜的臉蛋加上緊緻姣好的完美體態，完全看不出今年已38歲，經常在IG上曬出健身照的她，凹凸有致的曲線每每都會成為焦點，韓惠珍也多次在韓綜大方透露自己的運動小tips與瘦身菜單，造福粉絲，其中一招結合生活的「洗頭瘦身法」，更是讓女孩們能夠在日常就輕鬆達到身材管理的效果！

▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍洗頭減肥法 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍完美身材靠嚴謹運動打造。

韓惠珍先前出演韓國綜藝《我獨自生活中》，分享了平日居家運動的步驟，像是躺在健身器材上進行類似於仰臥起坐的捲腹運動，並且不斷透過腹部力量抬高雙腿鍛鍊腹肌，打造出她令人稱羨的「川字馬甲線條」，另外韓惠珍也透過啞鈴來訓練手臂的「掰掰袖」與背肌，只能說如此完美的體態，背後也是要憑藉強大意志力。

▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍「洗頭減肥法」 。（圖／翻攝IG）

▲韓惠珍分享她私藏的「洗頭減肥法」。（圖 / 翻攝韓綜@My Mad Beauty)

不過多數的人家中，也許沒有像韓惠珍家一樣有齊全的健身器材，剛好近日她在節目中分享了一招她私藏的「洗頭減肥法」，她表示洗澡時會選擇以彎腰的方式洗頭，彎腰低頭的動作能讓腹部的肌肉集中用力，達到緊實的狀態，韓惠珍也特別提醒，在做這個動作時，要記得把站得筆直，才有助於伸展腿部筋骨，做到拉筋效果。

只要在細節動作花點心思，即便是簡單的洗頭動作，也可以趁機讓肌肉處於鍛鍊狀態，增添日常運動量，神不知鬼不覺達到瘦身效果，簡直太適合不愛運動的懶女孩們了！從生活中入門運動，逐漸增加運動習慣，接下來想進入運動狀態就能事半功倍了。

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關鍵字：

韓惠珍, 瘦身, 韓國第一超模

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