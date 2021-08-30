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「觀點女王」教一招戰勝拖延症！連工作過程都會變得很開心

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▲▼ 一招戰勝拖延症。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

你也有「拖延症」嗎？面對工作、課業或是整理家務，常常想說「明天再做好了」、「現在好累，先休息一下」，總是為想改掉拖延症而苦惱但又不知道該如何下手。大陸「金牌經紀人」楊天真，曾帶過鹿晗、歐陽娜娜等人氣明星，在實境節目《奇葩說》中以獨特又犀利的觀點讓眾多網友狂推並引發熱議，被視為新一代「觀點女王」。近日她就分享一招能幫助改善拖延症的方法，快一起來試試。

▲▼ 一招戰勝拖延症。（圖／翻攝unsplash、pexels）

楊天真提到，不少人會覺得有拖延症的人是自甘墮落或者工作習慣不好，就大肆批評對方，但每個現象背後都有其科學原因，拖延症也有。而拖延症其實是跟大腦的一種神經傳導物質「多巴胺」有關，多巴胺負責大腦的情慾、感覺，傳遞興奮及愉悅的信息，能帶來使人感到開心的正向情緒，會影響一個人的情緒起伏，決定我們是不是興奮、有沒有動力。

但多巴胺往往會對一些比較休閒、放鬆的事情產生反應，比如看劇、刷短影片等，除了透過運動、良好的飲食和生活習慣幫助多巴胺分泌，她也建議，針對工作、學習的情況，我們要主動給大腦設定一個機制，讓大腦在「對的地方」刺激多巴胺的產生。

▲▼ 一招戰勝拖延症。（圖／翻攝unsplash、pexels）

而實際操作上，可以把你放鬆時喜歡做的事當作獎勵，跟自己要做的工作或課業學習結合起來。比如說，先列好自己的待辦工作項目，每完成一個工作進度，就可以獎勵自己一小段追劇時間，透過這樣的獎勵機制會不斷地訓練多巴胺，讓你的多巴胺產生點慢慢移到你的任務完成點上，漸漸地你的大腦就會認為「當我把這個任務完成，我受到了獎勵」。

掌握好這個方法之後，你的工作或學習就能更順利完成，而且過程都會是感覺愉快的。

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關鍵字：

拖延症, 拖延, 改善, 方法, 秘訣, 楊天真

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