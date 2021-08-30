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瑪丹娜「差31歲」撞衫少女時代Tiffany！　阿嬤級纖腰美腿氣場狠壓

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▲Madonna 。（圖／品牌提供）

▲瑪丹娜（右）撞衫小31歲韓團少女時代成員Tiffany 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

不老女神美國流行歌壇天后瑪丹娜（Madonna）剛過完63歲生日，凍齡模樣讓粉絲驚艷，其中她在派對上穿著的雪紡層次洋裝，竟然撞衫了韓團少女時代成員Tiffany，兩人相差31歲比美，畫面仍十分精彩。

63歲瑪丹娜大膽作風吸引不少粉絲追隨，日前和鮮肉男友阿拉馬利克威廉斯（Ahlamalik Williams）在生日派對上同框放閃引起轟動，瑪丹娜身穿BLUMARINE 2021 秋冬雪紡洋裝直接坐在車頭拍照，裙裝採用鮮艷的寶藍色加上V領開口修飾身材，並在腰間加上黑色腰帶展露纖細腰身，絲毫看不出真實年紀，將S曲線呈現得相當巧妙。

▲Madonna 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany則是選擇柔粉色系迎合雪白肌膚 。（圖／品牌提供）

其實韓團少女時代成員Tiffany本來就是BLUMARINE忠實粉絲，品牌秋冬系列以21世紀的奢華休閒風為靈感，推出了不規則雪紡洋裝、玫瑰透視抓皺洋裝等單品。這次Tiffany則是選擇柔粉色系迎合雪白肌膚，雖然撞衫天后，卻與瑪丹娜的穿法截然不同，她直接將V領剪裁拉成了平口，一口氣秀出美胸與肩頸線條，火辣程度不輸人。

關鍵字：

瑪丹娜, Madonna, tiffany, 少女時代

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