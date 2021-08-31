極簡風小家電特價了！電動拖把打掃超輕鬆　單杯咖啡機下殺1680元

文／C編

注重生活質感的人，連家電都要跟著美型才行！「Her森森」推出多款家電優惠，包含無線電動拖把、直流電風扇、咖啡機，食用方便而且簡約美型，光是拿著做家事都非常療癒。

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▲無線電動拖把原價5990元、特價4490元、直流電風扇原價6980元、特價3990元，單杯咖啡機原價2880元、特價1680元。點我購買。



無線電動拖把想拖就拖，2公斤輕巧設計，續航力高達40分鐘，每分鐘190轉高速好清潔，精密設計手持角度，不必彎腰也很輕鬆，易於拆裝的延長管，四段高度調節、多角度清潔，不論是桌腳、牆縫都能搞定，乾濕兩種拖布隨時替換，還有貼心LED燈照明，讓傢俱底下、角落的髒污無所遁形，平時可吊掛收納或直立放置，不佔空間。

▲直流電風扇外型簡約，適合各種風格的居家裝潢。

12吋DC直流電風扇有著恰到好處的極簡風格，全白色看起來優雅俐落，搭載DC直流馬達以及5片式葉片，靜音、節能又舒適，9段風力調整，可向上調節90度當循環扇使用，搭配冷氣或是直接單吹都很有效。

▲單杯咖啡機方便實用，隨時想喝都沒問題。

比起外面買一杯咖啡，自己在家煮咖啡不僅很有儀式感，更重要的是更省錢，這台單杯咖啡機使用咖啡粉，水洗濾網能重複使用，無須耗材，環保好清潔，雙重安全裝置，活性碳淨水濾網可去除異味，附贈專屬馬克杯及咖啡粉量匙，每天早上替自己煮一杯咖啡，再簡單不過。

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