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「日劇女王」米倉涼子蜜大腿一抬霸氣外露　女粉直呼：被帥到！

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記者王則絲／台北報導

日本人氣女星米倉涼子素有「日劇女王」之稱，如今46歲依然保有凍齡姣好外貌，近日她登上日本《Nuvero》十月號雜誌封面，身穿代言品牌FENDI的秋冬新裝拍攝一組時尚大片，封面上米倉涼子展露一雙傲人蜜大腿，一個抬腿動作直接霸氣外洩，強勢又性感的模樣令粉絲直呼：「被她帥到！」

米倉涼子憑藉168公分身高以模特兒身份出道，最初便是以一雙逆天的長腿而聞名，出演《派遣女醫》後則是獲得了「日劇女王」的封號，今年已46歲的她，身材依然是日本女生們最嚮往的理想型體態。米倉涼子於今年初被任命為FENDI在日本的首位品牌大使，讓她晉升為時尚一姐的地位，此次接拍畫報中，她便負責演繹多套FENDI 2021秋冬服裝。

▲米倉涼子。（圖／翻攝自IG）

封面上米倉涼子一身秋意焦糖駝色系，穿著長版風衣外套、內搭短版上衣與激短褲，腳踩及膝長皮靴，將腿拉出神仙比例，展露的一截蜜大腿令人難以移開目光，多了Logo絲襪的點綴，顯得更為性感，她手插口袋、一隻腿往前蹬，讓人視線直逼腿根，霸氣的女王姿態還讓女粉絲們都瘋狂：「被她帥到」、「女王無誤」、「氣場很強，又帥又美。」

除了帥氣逼人，其他造型裡米倉涼子也展現溫柔婉約的女人味，像是一襲透視的貼身流蘇裙，就將她的曲線完整勾勒；黑色透紗、Logo刺繡上衣也很吸睛，米倉涼子若隱若現秀出香肩與胸口大片肌膚，用外套半遮掩住，相當撫媚性感。

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關鍵字：

米倉涼子, 雜誌, FENDI

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