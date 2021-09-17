一次看懂Clash de Cartier珠寶暢銷秘密　卡地亞優雅叛逆一回

▲女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹Clash de Cartier項鍊與耳環。（圖／品牌提供，以下同）



時尚中心／台北報導

Cartier（卡地亞）Clash de Cartier系列突破飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）單一呈現的框架，大膽結合彼此，創作充滿衝突美感的摩登珠寶，集古典或現代、優雅或不羈等特色於一身。立體造型的Clash de Cartier戒指、手環、項鍊與耳環，中央的巴黎飾釘經過多道工序處理，展現閃耀的拋光質感，而兩側尖錐感的飾釘看似銳利，其實觸感細緻，英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）佩戴演繹，完美傳遞現代女性勇於打破傳統以及自由的態度。

▲莉莉柯林斯成為卡地亞Clash [Un]limited珠寶系列形象大使。

卡地亞顛覆傳統，打造極具個性的Clash de Cartier系列珠寶，推出3年來大受歡迎，全歸功於矛盾對立綜合體的設計，幾何線條俐落卻饒富女人味、看似尖銳鋒利卻相當細膩，珠寶散發出的獨特的氣質與在影集《艾蜜莉在巴黎》有精彩演出的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）不謀而合，她成為Clash [Un]limited全新膠囊系列形象大使，甜美、個性、率真等特質完美演繹卡地亞珠寶。

▲凱亞絲柯黛蘭莉歐詮釋Clash de Cartier系列的優雅與個性兩樣風情。





▲Clash de Cartier系列戒指線條簡潔俐落，風格摩登。



更令人驚喜的是卡地亞運用獨家技術，堅持手工組裝Clash de Cartier系列珠寶每一個釘飾，確保珠寶絕佳的活動性，兼具外型與佩戴的舒適性，適合每日穿搭佩戴，無論身著休閒或正式服裝，都具絕佳的裝飾效果，由於設計風格剛柔並濟，不僅可單戴，亦可發揮穿搭功力疊戴多件珠寶創造層次感。

▲Clash de Cartier玫瑰金手環大型款（上），Clash de Cartier玫瑰金戒指大型款。

新款玫瑰金材質的Clash de Cartier系列手環與戒指均為大型款，大器外型深具氣勢，卡地亞同時推出可單邊佩戴的大型款玫瑰金耳環，非傳統的佩戴法盡顯高明穿搭術；而18K白金款式新增手鍊與項鍊，以巴黎飾釘配上成排的尖錐飾釘環繞於手部或頸部，滿足偶爾想優雅、有時又想叛逆一回的女性。

▲Clash de Cartier玫瑰金單邊耳環大型款。





▲Clash de Cartier 18K白金手鍊。