10本「9月號日雜」附錄開箱！平野紫耀封面必收、維尼束口袋拎著可愛GO

文／妞新聞

即將迎來的9月開學季，妞妞們做好準備了嗎？面對長時間得戴著口罩的生活，妞編輯已經為大家準備好應對方法，下列10本9月號日雜推薦給大家，除了水潤肌居家保養提案、新色眼影盤的夏秋應用企劃等，還附贈「Awake美容液試用組」提升肌膚透明感，一起來變美吧！

9月號日雜1：《IN RED》

夏天的造型就是越簡單清爽越討喜，《IN RED》本期推出簡單弄就很有型的編髮範本及水潤肌居家保養提案。附錄送出「JOURNAL STANDARD多口袋收納袋」，除了多夾層的優點之外，還有提把設計讓使用上更便利。

9月號日雜2：《美人百花》

每到換季就得花時間整理衣櫃，採購的新衣服穿沒幾次就退流行？其實，穿出時尚並不需要很多衣服，《美人百花》 本期會教妞妞們搭配技巧，就算衣服不多也可以穿出時尚，像是可以穿出各種不同風格的萬能裙子、因應不同場合的必備鞋款、從夏末一路搭到初秋的平價單品等。附錄送出「Chesty口罩收納包」，除了可以放口罩之外，還可以放酒精、濕紙巾等防疫小物，作為化妝包使用也沒問題。

9月號日雜3：《MAQUIA》

疫情期間戴口罩雖然節省了化妝的時間和精力，但也讓肌膚變得脆弱又敏感，《MAQUIA》本期會教妞妞們如何選擇適合自己的化妝水及各種居家保養技巧，並且在收錄的「2021年上半年彩妝大賞」，精選美妝達人推薦的愛用品。附錄送出「Awake美容液試用組」可提升肌膚透明感。

9月號日雜4：《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》

健身風氣盛行，愈來愈多的人重視飲食及運動習慣，《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》 本期會推出幸福飲食新習慣單元，例如：提供健康腸道的發酵性食物纖維食譜、善用辛香料的藥膳咖哩、省時又美味的冷凍與加工食品、血管保健飲食建議等，讓妞妞們吃出健康美體。附錄送出「OSAMU GOODS保冷袋2入組」一款是箱型提袋，一款則是水壺束口袋，想自己料理帶便當的人必入手！

9月號日雜5：《steady》

《steady》本期封面是平野紫耀，2018年以King＆Prince一員出道，同時也接演多部話題作品，2019年更連續上下年皆入榜「國寶級帥哥排行榜」，如果妞妞們也是粉絲的話一定要珍藏這本啊！附錄送出「小熊維尼圖案束口收納袋」，不只容量極大，貼心的束口設計可以防止物品掉落，作為收納袋、購物袋都很合適。

9月號日雜6：《GLOW》

自從疫情在世界擴散後，妞妞們有多久沒自由旅行了呢？《GLOW》本期為大家蒐集居家的度假創意，除了推薦充滿旅行氣氛的服裝和小物，還有異國料理食譜及不受國界限制的網購清單，雖然不能出國也能享受度假氛圍。附錄贈出「SNOOPY環保購物袋」，黑底搭配JOE COOL 50週年的可愛圖案，網布材質提起來相當輕盈。

9月號日雜7：《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》

妞妞們知道「笑」其實可以消耗卡路里，還可以促進血液循環、增強免疫力、舒緩壓力嗎？《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》，教大家如何透過「笑」來變得更美麗，笑不只是可以讓身心變健康而且可以讓人充滿魅力。附錄送出「KINOKUNIYA保冷保溫袋＆飲料收納袋」一款是可以放入6瓶350ml鋁罐的方形保冷袋，一款則是可以放入500ml寶特瓶的保冷袋。

9月號日雜8：《美的BITEKI》

《美的BITEKI》本期推出夏日美肌保養法，嚴選各肌膚的保養品清單、涼爽底妝完全分析、美肌煩惱諮詢等單元。另外，還有秋季美人顏必敗推薦、新色眼影盤的夏秋應用提案，內容豐富程度絕對是9月必敗款。附錄送出「N organic保濕試用組＆秋冬新色別冊」，試用組包括：化妝水20ml、美容乳液10ml。

9月號日雜9：《eclat》

天氣那麼熱，想穿簡單點也很正常，《eclat》本期推薦輕薄棉質上衣、帥氣色長褲、美麗輪廓輕盈外套3大單品，輕鬆駕馭，又可穿出不同變化。同時，也會公開時尚名人的夏日私服特寫、暢銷運動鞋最新調查、美女髮色大研究等企劃，妞妞們敬請期待！附錄送出「LeSportsac花漾圖案收納包」繽紛優雅的印花設計搭配實用的大容量，拿來裝什麼都可以！

9月號日雜10：《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

夏日的清爽感除了穿搭上之外，其實也可以從髮型下手，《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》本期介紹今夏最受矚目的時髦短髮造型，想要變換髮型的妞妞們可以參考。附錄贈出「ROBERTA DI CAMERINO箱型收納包」有各種收納袋與隔層，讓大家可以將化妝品與保養品分門別類收納。

以上10本9月號日雜推薦給大家，妞妞們最想購入哪一本呢？

Source：博客來

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