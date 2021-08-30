59歲楊紫瓊穿「台牌夏姿」登倫敦紅毯　黑白配狀態好驚艷

記者鮑璿安／台北報導

Marvel首部華人英雄片《尚氣與十環幫傳奇》日前於倫敦舉辦首映典禮，主演楊紫瓊、陳法拉、劉思慕等人都到場，其中59歲的女星楊紫瓊以一身白色襯衫搭配台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）黑裙步上紅毯，優雅之餘散發氣場，直接搶走全場焦點。

▲楊紫瓊穿著大陸品牌PYE白襯衫搭配夏姿2021秋冬系列的黑裙登場 。（圖／CFP）

《尚氣與十環幫傳奇》是楊紫瓊時隔28年與梁朝偉合作，而倫敦首映上，楊紫瓊親臨現場，穿著大陸品牌PYE白襯衫搭配夏姿2021秋冬系列的黑裙登場，貼身剪裁的襯衫配合翻領細節打造氣場，與下身的裙裝一黑一白相呼應，簡潔之餘創造氣質美感，最後搭配Roger Vivier鑽飾方扣手拿包，非常符合楊紫瓊個人特色，果然是名副其實的不老女神。

▲陳法拉抓皺平口裙裝露出絕美的肩頸曲線 。（圖／CFP）

此外，楊紫瓊還與港劇女神陳法拉同框，陳法拉一身抓皺平口裙裝，露出絕美的肩頸曲線，並戴上Boucheron寶詩龍珠寶點綴於鎖骨之上，增添奢華氛圍，與白皙肌膚襯托得十分巧妙。其實陳法拉此次復出，距離她今年（2021年）2月產女僅半年，身材就恢復得宜，與楊紫瓊並列仙氣也相當過人。

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