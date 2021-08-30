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台牌NICOLE + FELICIA棉花糖蓬裙太夢幻！　SAUVEREIGN金箔婚鞋閃光芒

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▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲台灣婚紗與高級訂製服品牌 NICOLE + FELICIA 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

提到台灣婚紗與高級訂製服品牌，由張方綺與張方瑜姐妹成立的NICOLE + FELICIA一定榜上有名，此次春夏高訂系列就以療癒夢幻色系完美所有女人的夢想，並請到荷蘭超模Bregje Heinen親自演繹。同時精品品牌SAUVEREIGN也迎來夢幻金箔婚鞋系列，疊加耀眼金箔扣，如同走入童話故事。

▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲NICOLE + FELICIA 最新2022春夏高訂形象照，邀請荷蘭超模Bregje Heinen出鏡。（圖／品牌提供）

第一名模林志玲也曾穿著的NICOLE + FELICIA ，在2022春夏高級訂製系列釋出最新形象照，此次請到荷蘭超模Bregje Heinen出鏡，身穿鮮艷色系的新季禮服擺拍，除了簡潔白色，也有輕柔藍黃、裸粉色為春夏帶來活力氛圍。

另外，品牌擅長的鳥羽元素及層層堆疊的薄紗，創造出夢幻輕盈卻豐富的層次感，運用平口露出流暢肩頸曲線，或是以誇張蓬袖為禮服注入分量感。品牌也提到，新系列作品不論是從布料、剪裁到元素都重新思考，為的就是將異想天開又華麗的美學加入禮服之中。

▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲▼婚紗 。（圖／品牌提供）

▲SAUVEREIGN Marlene系列金箔婚鞋 。（圖／品牌提供）

而婚紗之下少不了夢幻婚鞋，這次SAUVEREIGN Marlene系列採用網紗或PVC材質打造出宛如玻璃鞋效果的優雅鞋履，搭配上標誌性的 24K 金箔鞋跟，品牌專屬的傳世金箔扣工藝不凡，除了全手工製作之外，每一枚都超過30層打造，而每一層都用上珍貴而精細纖薄的金箔，非常值得珍藏。

本次金箔系列更融入了藍色的元素，象徵為新娘帶來好運的祝福；再加上獨有的金箔鞋跟，共有24K黃金、白金、玫瑰金、灰金、綠金等五款不同色澤，伴隨新人步入人生下一階段。

關鍵字：

NICOLE + FELICIA, 婚紗, 婚鞋, SAUVEREIGN

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