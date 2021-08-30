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營養師教「吃冰不發胖2重點」！自製低卡版楊枝甘露超簡單

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▲▼吃冰不發胖2重點！低卡版楊枝甘露。（圖／翻攝IG）

▲營養師表示吃簡單的冰品，可減少熱量及糖分負擔。（圖／翻攝IG@yubi_190、@tjrika）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

每到悶熱的夏季，總讓人想吃碗刨冰或冰涼甜品來涼爽消暑一下，一不小心吃多了才發現胖了不少！知名營養師高敏敏就指出，許多冰品、甜品熱量爆表，像是每到夏季就會大賣的楊枝甘露或刨冰，吃起來很「涮嘴」但糖分、熱量都很高，想要吃冰吃得健康不發胖就要掌握2大秘訣，她更獻上低卡版楊枝甘露、文旦柚雪酪食譜，在家自製安心喝。

高敏敏表示，許多刨冰的配料都會額外加蜜糖，糖分容易超標，另外像是奶蓋、煉乳、布蕾也都是高脂肪、高熱量的配料，建議選擇像是愛玉、仙草等低熱量配料，且盡量不加果醬、糖水、煉乳會更健康。

除了刨冰，也建議選擇簡單一點的冰品來減少熱量及糖分負擔，吃冰後也要多補充水分，對體質敏感者的消化系統較好。另外，高敏敏也提醒，有高血壓、高血脂的人，建議不要大量吃冰或豪飲冰飲，以免血管急速收縮，增加心血管疾病風險。

＃低卡版楊枝甘露

材料準備：芒果2顆、西米露半碗、椰漿少許、柚子果肉適量、牛奶120ml、薄荷葉3片

作法：
 1.西米露與水以比例約1：10，水滾開後放入西米露，小火攪拌，煮至半透明狀、中間有白芯，關火悶10分鐘。
2.將西米露撈出放入冷水中冷卻，濾乾備用。
3.將芒果丁、牛奶、椰漿、冰塊調理機打勻。
4.在杯中依序加入西米露、芒果丁、柚子果肉和打好的芒果牛奶，最後加上薄荷葉裝飾即可完成。

＃文旦柚雪酪

材料：文旦柚子一顆、優格適量、檸檬半顆

作法：
 1.將文旦柚子果肉剝下備用。
2.取1：1比例的柚子跟優格，加入冰塊、半顆檸檬汁。
3.將所有食材倒入調理機攪拌打勻。
4.放入冰箱冷凍至凝固即可享用。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 發胖, 吃冰, 刨冰, 楊枝甘露, 秘訣, 營養師

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