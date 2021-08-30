ZARA夏末下殺2折起　絕美洋裝、度假涼鞋290元入手

記者王蓁蓁 / 台北報導

ZARA夏末折扣悄悄開跑，多款夏季服飾、鞋款瘋狂折扣，下殺2折起，雖然微解封之際還不適合亂跑，但還好台灣的夏天很長，度假感的絕美洋裝一樣隨時能穿，還有露出腳趾的夾角、綁帶涼鞋，都能趁這時侯一次入手，小資女們絕對不能錯過！

一件式洋裝絕對是出去玩必備單品，直接套上身就能出門，乘著此次ZARA夏末折扣，趁機把春夏元素通通打包，像是花卉印花洋裝、亞麻棉質、格紋與條紋細肩帶......等度假異國風格裙裝，都從千元價格降至百元，折扣力度讓人招架不住，狂把商品加入購物車。

▲粉色兩件套亞麻洋裝、紅色亞麻棉質洋裝，皆從原價NT$1,490折扣至NT$490。（圖 / 翻攝品牌官網，以下同。）

▲紅色格紋細肩帶洋裝、粉色格紋中長版洋裝，皆從原價NT$1,490折扣至NT$490。

材質輕薄的亞麻材質服裝，為炎熱天氣注入一抹清爽氣息，乾淨的素雅風格，沒有過多圖樣，令人好感度倍增，適當地露出鎖骨、與手臂耍辣，也能在視覺上帶來降溫效果。

帶點復古韻味的格紋，逆齡又甜美，隨意搭配小白鞋就能散發出青春少女感，V字領細肩帶、與胸前抓皺束腰則讓好身材一覽無遺，簡單穿出近年流行的甜辣風格。

▲粉色V領碎花洋裝、綠色澎袖印花洋裝，皆從原價NT$1,290折扣至NT$490 ; 細肩帶印花洋裝，從原價NT$1,490折扣至NT$490。

春夏怎麼能少了小碎花，不論是甜美的公主澎袖、花苞裙擺，還是微辣的高衩長洋裝，在展現浪漫的度假風情同時，又能凸顯女性魅力。

▲結飾平底絎縫涼鞋，從原價NT$1,490折扣至NT$490。

▲襯墊中跟涼鞋，從原價NT$1,790折扣至NT$390 ; 方頭高跟涼鞋，從原價NT$1,290折扣至NT$290。

▲編織絨面真皮平底穆勒鞋，從原價NT$1,290折扣至NT$290。

此外，鞋款的折扣更是不容小覷，折扣幾乎都來到2折起，像是適合出遊踏青的平底綁帶涼鞋，就從原先的1490元下殺至290元，等於現省1200元，十分划算 ; 帶有份量感的襯墊夾腳看起來療癒感十足，想要拉長比例的女孩則可以選擇這款夾腳低跟鞋，或是這款一字跟鞋，方頭的設計能順勢修飾腳型 ; 材質柔軟的編織穆勒鞋，同時擁有包覆感與透氣，逛街走再久也不怕。

▲小CK乘著夏末折扣帶來最低6折的優惠。

同樣是小資女們的最愛CHARLES & KEITH（簡稱小CK），此次夏末從鞋款、到包包及配件都祭出優惠價格，還有許多是當時斷貨的爆款，且在線上官網購買只要金額達到1500元就能免運送到家，還不快手刀買一波！

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