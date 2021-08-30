迪麗熱巴「學生裝」心機好重！馬甲「托胸」太性感　根本在裝乖

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴日前出席代言品牌直播活動，換下平時亮相常穿的大禮服，以簡單的「學生裝扮」出鏡，不過這套看似清純的白襯衫、短褲裝，其實暗藏了心機，只見迪麗熱巴外搭一件馬甲衫，寬領設計直接托著胸部下緣，除了吸人目光外，更營造出「胸下都是腿」的視覺效果，難得的褲裝造型走的是酷美路線，別有一番風味。

▲迪麗熱巴直播造型。（圖／翻攝自微博）



到哪都能成為焦點的迪麗熱巴，備受各品牌的寵愛，為時尚圈寵兒，身上攬有許多代言，不光是珠寶品牌MIKIMOTO的代言人，不久前還擒下名錶沛納海（Panerai）的全球代言人。這次迪麗熱巴在直播間代言的則是女性生理用品品牌，為拉近與學生族群的距離，特別扮成「女神學姐」的形象，穿著學生裝扮現身鏡頭前。

迪麗熱巴這回選穿Alexa Chung的白襯衫、繫黑領帶，並搭配Rag & Bone的西裝短褲，與樂福皮鞋，造型瀰漫濃濃學院風，看似包緊緊、乖巧的學生裝扮，其實卻是暗藏超重心機，根本在裝乖！

▲迪麗熱巴的心機「學生裝」。（圖／翻攝自微博）



迪麗熱巴外罩一件極低且寬領口的馬甲衫，將腰部緊緊束起，勒出腰線，圓弧領口更剛好托住胸部位置，性感氣息隨之噴發，同時也營造出了「胸下都是腿」的視覺效果，此外，她還特別將頭髮挑染藍色來搭配，整個又酷又辣。

▲迪麗熱巴學生裝脫下馬甲衫的模樣。（圖／翻攝自微博）



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