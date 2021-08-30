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Chloé經典Faye進化了！「奶茶澎澎包」更輕盈、迷你肩背款太燒

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▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 熱門Faye Bag進化了，全新澎澎材質（右）更可愛 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

「夯包製造機」Chloé旗下的 Faye Bag在2015年首次發表時就享有高人氣，以順滑的方包外型搭配實用功能性擄獲粉絲，今年秋冬再迎來全新Faye Soft「澎澎包」，不僅更輕盈、容量升級，還有迷人的奶油色光澤，絕對是必敗清單之一！

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Faye Bag去年改版款式，以麂皮拼接光滑小牛皮為特色。（圖／品牌提供）

Chloé Faye Bag最初在2015年發表時就引起熱議，受到女星輪番演繹，去年則又改版，以麂皮拼接光滑小牛皮為特色，包括楊謹華、吳卓源都親自上身加持。而今延續高人氣，第三度進化推出全新系列「澎澎包」，採用小羊皮及小牛皮形塑空氣感的Faye Soft，不僅更加輕盈，容量也隨之加大。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲最新的Faye Soft「澎澎包」，（依序）裸色小羊皮小型肩背提包；黑色小羊皮肩背包 。（圖／品牌提供）

最新的Faye Soft「澎澎包」保留了一貫的順滑方包質感，並於中央點綴圓形金屬環與鍊條扣飾增添辨識度，內袋同樣吸睛，以手風琴扣板為靈感的多重隔層，可以提供足夠的收納空間。

而包款再以大地色系為主軸，擁有奶油光澤且觸感絕佳的柔軟小羊皮及小牛皮打造蓬鬆廓形，一口氣帶來灰色、裸色、黑色等。除了短柄手提的翻蓋款式，另也有外型更簡潔的肩帶款，少了手提細節使得流線更加順暢，且拉錬開袋使用上更加便利，適合日常攜帶，命中簡約控芳心。

▲RV 。（圖／翻攝自官網）

▲RV 。（圖／翻攝自官網）

▲RV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Bouquet花鑽晚宴包 。（圖／記者鮑璿安攝、翻攝自品牌官網）

此外，法國鞋履品牌Roger Vivier （RV）以鑽飾元素成為不敗經典，除了呈現在高跟鞋上，現在也將手拿包點綴得夢幻至極，今年（2021年）秋冬系列中就出現一款 「Bouquet花鑽晚宴包」，打破了過往方扣形式更加增添魅力，結合花鑽元素與手拿包性質，Bouquet是從古董珠寶店汲取設計靈感，運用柔軟類似於枕頭包的流暢輪廓，以光滑絲緞佈滿包身，賦予秋冬季節舒適觸感。

關鍵字：

Chloé, Faye Bag, Faye Soft, 澎澎包

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