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7個跡象代表對方「喜歡上你了」　絕對不會會錯意

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▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲判斷對方是否對你有意思，可從小地方觀察。（圖／Pexels、unsplash、pixabay）

編輯／借借

愛情這件事雖然很看巧合，但有時是兩人都有意思，卻總是錯誤理解對方的行為，不然就是某一個人神經太大條，或很怕被誤認成花癡跟自作多情，內心太多小劇場（或沒劇場）可是會錯過良緣的啊！想知道對方對你是否有好感，心理學家表示可從7個小地方觀察，足夠好好讓你確認了。

▲▼聊天,溝通,約會,談心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

眼神交流
這大部分人都能體會，誰不想多看喜歡的人兩眼呢？說實話即便對方是裝酷，也絕對會抓住時機偷偷看你，對沒興趣或厭惡的人，這種舉動是做不出來的，如果你跟他眼神交流，能看到他瞳孔放大的話，八九成是他對你有好感、或極有興趣，那可能是因為催產素與幸福感導致的結果。

肢體接觸
當某人對你有好感，適時的肢體接觸是能判斷出來的，不是故意想吃你豆腐的那種，而是自然的輕靠著你，或者是溫柔的碰觸一下，一方面想看你的反應，另一方面則是自己身體的自然動作，若你有正面回應，互動就會一瞬間拉近。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

觸摸自己
對方對你有意思會想觸碰你，但更不明顯的是，他觸碰自己的機率也會增加，跟你互動交談的時候，總是下意識的觸摸自己，像是常常撥頭髮，或是摸摸自己的頸部、嘴唇或嘴巴。

動作越來越像你
對方對你有好感，觀察你、想與你多點互動是很自然的，所以姿態包括姿勢、說話方式跟用語，還有肢體語言都會越來越像你，甚至連衣著都會很像或相互配合，若有朋友說「你們越來越像了」，或許也代表他對你有意思。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

音調變低
有研究顯示，跟自己喜歡的人在一起，說話的音調會比平常更低一些，因為這樣會讓他更有魅力一些，較低沈的聲音聽起來也更加慵懶一點，讓人放鬆。

不想冷場
兩個人在一起相處，冷場確實會浮現尷尬，如果對方喜歡你，就會盡量不讓這種事情發生，會一直持續講話，找話聊，或者安排一些節目行程，因為他不想讓你覺得這是一場無聊的聚會，也會想知道你的一切，交流雙方的想法。

▲點心,約會（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

更愛笑
不能否認的，笑聲具有魔力，可以化解尷尬，也能讓對方更對你卸下心防，所以對你有意思的人，跟你在一起他們更容易笑，有時不代表你說話的很幽默，可能只是因為喜歡你所形成的笑聲，這能讓氣氛更好，而且不會出現「很乾」的狀態。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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