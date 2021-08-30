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李智雅43歲再披白紗絕美逆天！　婚紗照流出畫面甜度破表

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▲秀蓮、羅根婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲《上流戰爭》沈秀蓮、羅根李婚紗照釋出。（圖／翻攝自IG，以下同）

編輯／JJ

由金素妍、李智雅、柳真、嚴基俊、尹鐘焄主演的韓劇《Penthouse上流戰爭3》持續熱播當中，在迎來大結局前，劇中李智雅（飾演沈秀蓮）與朴殷碩（飾演羅根李）於赫拉皇宮舉行婚禮，而兩人的婚紗照也於近日一併釋出，今年已43歲的李智雅再度披上婚紗，她身穿一襲透視珠繡禮服，絕美逆天，與朴殷碩深情對視、親額頭，畫面甜翻天！

▲秀蓮、羅根婚紗照。（圖／翻攝自IG）

▲秀蓮、羅根婚紗照。（圖／翻攝自IG）

秀蓮與羅根這對真心相愛的苦命鴛鴦，是否能走向幸福的結局，是劇迷們關注的焦點之一，在最新劇情中，兩人決定於赫拉皇宮舉行婚禮儀式，而朱丹泰的出現完全破壞了他們的美好結局。

▲秀蓮、羅根婚紗照。（圖／翻攝自IG）

劇中兩人所拍攝的婚紗照於近日釋出，李智雅穿著設計師品牌JENNY PACKHAM的白色長禮服，並佩戴FRED珠寶，服裝肩頸處採透視設計，典雅卻不失性感韻味，面料上則綴有直條珠繡，沿著裙襬一路流瀉而下，相當唯美，貼身剪裁也凸顯出李智雅的姣好體態，43歲再披婚紗，照樣展現逆天美貌。

朴殷碩的西裝也不馬虎，為不被李智雅搶走風采，他選以古典紳士感的燕尾服登場，讓一雙長腿更加吸睛，而西裝外套上仔細看也能發現延伸整排的包釦設計，使經典的黑西裝變得不無聊，很有特色。

▲秀蓮、羅根婚紗照。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

上流戰爭3, penthouse, 李智雅, 婚紗照, 白紗

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