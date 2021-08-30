萬花筒項鍊不怕撞同款　「鑽石之王」獨一無二新作藏家喊新奇

▲海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列長項鍊登台亮相。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

提到「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston），第一聯想是稀世名鑽，其他「三大天王」紅寶石、藍寶石與祖母綠也隨之浮現腦海中，但這回很不同，品牌開啟繽紛旅程，在台展出以萬花筒為靈感的Winston Kaleidoscope系列，讓收藏家直呼新奇，因為配色大膽，且是品牌罕見的長項鍊設計，讓人耳目一新。

▲海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列粉紫色剛玉與彩寶項鍊，約6,300,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

海瑞溫斯頓Winston Kaleidoscope系列珠寶，精選重量級的彩色寶石為主角，向外延伸出對稱圖騰，創造如萬花筒般多彩絢爛的效果，透過紅碧璽與粉紅碧璽、沙弗萊石、藍寶石、海水藍寶、綠柱石、丹泉石、紫水晶、紫色剛玉、粉紅剛玉、黃色剛玉、橄欖石與錳鋁榴石等，構成一件件獨一無二的華美長墜鍊，且鍊墜設計非單一平面，而由彩寶疊出立體感，更顯活潑，長鍊與扣頭均同時點綴與鍊墜色系相呼應的寶石，細節相當講究。





▲海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列錳鋁榴石與彩寶項鍊，約4,900,000元。

▲海瑞溫斯頓Kaleidoscope系列沙弗萊石與彩寶項鍊，約2,650,000元。

執掌Dior Joaillerie珠寶部門二十多年的創意總監Victoire de Castellane，也在甫於台灣展出的Dior Rose系列，展現她對色彩無窮的想像，以一朵具象的藍寶石玫瑰戒指為例，中央為4.19克拉橢圓形型切割緬甸藍寶石，花瓣則鑲嵌紫色藍寶石、玫瑰石榴石、紫水晶、帕拉伊巴等級碧璽、翠榴石、藍寶石等，創造帶有神秘感又浪漫的玫瑰珠寶。

▲Dior Rose以4.19克拉緬甸za藍寶石為主石的玫瑰戒指，約20,000,000元。（圖／Dior提供）

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