海外首家「JR東日本大飯店」實住報告！吃和牛咖哩飯感受「家鄉味」

文、圖／Ean

跟人一樣、每間飯店都有自己的命格。尚不見底的這波疫情，讓身邊不少愛旅遊的朋友苦笑不知何時才能回故鄉，他們說的是日本，正因這股思鄉之情，讓 8/23 才剛正式開幕的「JR東日本大飯店台北」獲得極大關注，兩面刃，也因帶著期待能一秒到日本的情感投射，這間 JR 東日本進軍海外的第一個據點，也被高規格檢視，如開幕當週就等不及連泊兩晚的我一般。先說結論，飯店硬體中規中矩，像使用的 Serta 床墊就很好睡，整體而言，舒服但少了驚喜。從服務到細節，若要得到各自表述的日本味，目前恐還不到位，但頗具水準的料理，確實可滿足家鄉胃。

▲大廳的接待櫃檯，用來相隔的燈箱圖騰頗有日本風味

▲本次入住的大都會客房，放了一組舒適的沙發椅

▲使用深淺木牌製作的樓層標示牌，是我很欣賞的小設計，在飯店多處可見

▲MPT 漢堡的美味已在旅遊線記者圈中傳開

JR東日本大飯店台北，是「JR東日本集團」旗下四個飯店系列之中的「大都會飯店 Hotel Metropolitan」系列，以奢華型酒店來定位。飯店前身是 2018 年熄燈的「台北威斯汀六福皇宮」，保留原本六福皇宮的主要結構，288 間客房規劃了大都會客房、行政尊榮客房以及多種套房等房型。這回我入住的是位於 10F 的「大都會客房雙床房」，13 坪的空間算寬敞，房間調性採用沈穩的木質配色，若硬要找出日本味，可能就是橫直方格紋的床頭壁紙帶有一些現代和風。以一間高級商務飯店來說，當是沒問題的，不過畢竟是 JR 東日本的海外處女作，大家難免會希望能再多一些的日本連結。大結構難動，或可從小地方著手，例如提供的咖啡掛耳包若能換成日本咖啡店品牌是可被考慮的，目前採用的是台灣食品廠出品也非獨立咖啡館，就味道來說確實差了一些。

▲13 坪的大都會客房，空間寬敞

▲淺色的床頭壁紙搭配較深色的木質，取得不錯的視覺平衡

▲床墊使用 Serta 品牌，我獲得兩晚好眠

▲Mini bar 提供掛耳包與茶包

我沒住過六福皇宮，無從比較客房裝修前後，但我猜浴室應該保留了比較多原貌，乾濕分離加上有個浴缸，就舒適性上沒太大問題，但就風格來說，確實多了些時代感，不過這點就純屬個人主觀偏好了。

▲浴室中規中矩，材質色系的選用風格較為傳統

▲浴室洗沐用品使用澳洲品牌 Appelles，應該是我第一次使用，老實說我沒太偏愛其味道

相較於房間，我明顯喜歡超級挑高的飯店大廳多些，可看出業主花了更多心力在門面的改造上。不僅視覺還有嗅覺，一進飯店，就能明顯聞到一股芳香，那是 JR 東日本大飯店為台北所特別調製的香氛，取名「A Walk in the woods」，內含茉莉花、檸檬、佛手柑，蠻舒服。一旁取名「PLATFORM」（月台）的大廳酒吧也很美，融合了沈穩與綠意，入住的第二晚我來這用餐，不管是「MPT 漢堡」或「和牛咖哩飯」都好吃！前者是以飯店名稱命名，使用主廚獨家秘密配方打造出的 100% 牛肉漢堡肉，加上新鮮番茄與生菜做搭配平衡口感；後者使用的和牛不管肉質與燉煮時間的拿捏都屬上乘，飯雖非日本米、不過採用的台灣越光米已有類似口感。此外，這裡也適合夜裡小酌，調酒種類繁多也有趣，例如「驚悚系列」就有恐怖的貞子、驚悚的伽椰子等不同命名的調酒，若不喝酒，也有多款非酒精調飲可選。

▲木質設計搭配樹，我喜歡大廳酒吧的設計

▲看似簡單的和牛咖哩飯，味道可不一般

▲夜晚到這小酌，氣氛不錯

▲從 10F 俯瞰飯店大廳

早餐是在全日餐廳「鉑麗安」，因防疫關係目前採用直接送上桌的套餐，有中、西式兩款，因住兩晚所以兩種都有嚐到，中式是稀飯搭配多款配菜，西式則是麵包與三款擇一的蛋料理，其中可頌是亮點。總的來說，早餐不管是口味或豐富性屬一般水準，沒有驚艷，且讓我比較意外的是居然沒提供日式朝食，讓這回沒機會去吃懷石料理的我有些失望無法嚐到他們的日料。

▲享用中式早餐，餐廳風格我還蠻喜歡

▲中式早餐提供一碗口味不錯的蕃薯稀飯，以及多種配菜

▲西式早餐，可選歐姆蛋、炒蛋或荷包蛋

▲餐廳的設計頗有味道，我自己覺得帶有一些殖民風格的多元融合感

整體而言，飯店人員的服務熱忱與主動性讓我留下深刻印象，值得稱許。不過若回歸到一開始所自帶想像的日本味，可能就還少了日式服務特有的優雅與從容，或許日後可慢慢的在金鑰匙協會成員、擔任大堂禮賓司的若生通彥帶領傳授下，讓款待服務再注入多些的日式細緻度。

▲大廳的花藝規模不大，不過頗為典雅好看

▲白天時從大廳仰望的風景

▲早晨電梯間，朝陽將樹影印在地毯上，相映成趣

▲早晨飯店週邊的樹影掩映

/ Info. /

JR 東日本大飯店 台北

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地址：台北市中山區南京東路三段133號

電話：02-7750-0900

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！