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球王喬科維奇戴60萬名錶耍帥　加碼秀鱷魚polo衫　

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▲▼ HUBLOT,ROLEX 。（圖／公關照）

▲網壇球王喬科維奇成為HUBLOT品牌大使，佩戴Big Bang Meca 10 藍陶瓷腕錶，684,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

網壇球王喬科維奇（Novak Djokovic）將在美國網球公開賽力拼奪冠，完成年度全滿貫的心願，在此之前他先迎來代言的喜訊，宣布加入瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）行列成為品牌大使，成為繼足球王比利、牙買加閃電博爾特和高爾夫球王達斯汀強生後，另一位在體壇發光的巨星，他能與傳奇運動員成為同一家族而感到興奮，透露：「我為加入HUBLOT感到自豪。」

▲▼ HUBLOT,ROLEX 。（圖／公關照）

▲喬科維奇身穿代言的Locaste Polo衫，搭配HUBLOT Big Bang Unico鈦金陶瓷計時碼錶619,000元。

HUBLOT釋出喬科維奇成為品牌大使的首波形象照，他分別戴上Big Bang Meca 10 藍陶瓷腕錶，以及Big Bang Unico鈦金陶瓷計時碼錶上陣，不忘穿上他所代言的法國品牌Locaste白色鱷魚Polo衫，藉機一起宣傳兩個品牌。

▲▼ HUBLOT,ROLEX 。（圖／公關照）▲▼ HUBLOT,ROLEX 。（圖／公關照）

▲勞力士代言人費德勒一身帥氣西裝搭配勞力士Cosmograph Daytona Ref.116500 LN 錶款，435,500元。（圖／勞力士提供）

網壇與喬科維奇並列20座大滿貫冠軍紀錄的費德勒（Roger Federer）、納德爾（Rafael Nadal），也深受名錶品牌青睞而建立多年情誼。費德勒自2001年起便與勞力士（Rolex）保持密切合作，高捧冠軍獎盃或是日常生活總是勞力士錶不離手；納達爾則是Richard Mille擁護者，戴著打球更具說服力。

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關鍵字：

喬科維奇, HUBLOT, 費德勒, Rolex, 勞力士

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