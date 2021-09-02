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《你是我的榮耀》迪麗熱巴、楊洋「互撩金句」太甜：允許我的基因，影響你的基因嗎？

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝微博＠你是我的榮耀

甜到不行的愛情甜寵陸劇《你是我的榮耀》，完結至今討論度依舊超高，男、女主角楊洋與迪麗熱巴的高顏值，更被譽為史上最狂CP，除了搞笑有趣的劇情外，劇中兩人在一起後滿滿撒糖放閃，才是真正讓觀眾們看得欲罷不能的關鍵，以下就一起來回味兩人不斷在劇中的「互撩」金句。

▲你是我的榮耀金句 。（圖／翻攝微博）

＃迪麗熱巴霸氣金句

「你現在缺女朋友嗎？沒有的話，你覺得我怎麼樣？」

「就算你以後不做這份工作了，也不用否定以前吧。起碼為了理想爭取奮鬥過，比從沒嘗試過就妥協，我覺得這不是錯誤。」

「我跟前男友在一起大半年，有一天他忽然跟我說，他家裡人不喜歡我這個職業，他希望我退出演藝圈。那我就說我家裡也不喜歡從商的呀，風險又大、而且動不動就破產，要不你先辭職唄，不然我家裡也不會同意的。」

▲你是我的榮耀金句 。（圖／翻攝微博）

「現在年紀在往上走，我不想抓住青春的尾巴著急變現。幹我們這一行的一旦心態急了，就會立刻體現在作品當中，口碑也會一點點變壞。當然我還是會有戲演，不過都是那些千篇一律、流水線上重複自己的女一號罷了。我不想這樣，這樣我不就沒有價值了。」

「一定是老天給我的美貌值太高了，其他天賦能省則省吧！」

「難道這遊戲打的就是誰比誰陰啊？怪不得我之前沒贏呢，肯定是因為我太正直了。」

▲你是我的榮耀金句 。（圖／翻攝微博）

「用他們的理想和信仰，要求他們不顧一切的話，是不是有一點綁架？」

「我不要找一個我喜歡他、比他喜歡我多的人。」


＃楊洋甜寵金句

「喬晶晶同學，我們認識了快十六年，因為我的偏見我們錯過了十三年。你說你不遺憾，但是我很遺憾。還好我們接下來還有幾十年的時間，請你把接下來的時間都交給我，我會用心的、竭盡所能的做一個好丈夫。」

「允許我的基因，影響你的基因嗎？」

▲你是我的榮耀金句 。（圖／翻攝微博）

「大部分的時間我都在想該怎麼挽回，甚至開始怪你。怪你為什麼這麼快來問我，如果再給我點時間，我自己就跟自己投降了。」

「我這輩子做過的蠢事，大概全都給你了。」

「以後我會很主動。可是我對主動不太有經驗，如果過分了，記得提醒我。」

▲你是我的榮耀金句 。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

你是我的榮耀, 迪麗熱巴, 楊洋, 甜寵, 金句

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