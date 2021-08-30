皮膚科醫師揭4大「保養壞習慣」　小心痘痘、細紋鬆弛找上門

▲皮膚科醫師提醒想有好肌膚，先注意是否有錯誤保養習慣。（圖／翻攝IG@yubi_190、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

明明很認真做好清潔、保養，為何肌膚沒有變好，甚至容易長痘、肌膚狀況反而變差？很有可能是你踩到了錯誤保養地雷！南韓皮膚科醫師李藝恩指出，日常生活中有很多小習慣會在不知不覺中傷害肌膚，引發不同程度的皮膚問題，而以下4個就是很常見的護膚壞習慣，看看你犯了幾個？

1.頻繁摸臉

其實手上有很細菌，像是每天使用電腦的上班族，觸摸鍵盤後細菌會帶到手上，如果經常沒洗手就用手摸臉還不自覺地托下巴，就會很容易長痘痘和粉刺。

2.過度清潔

過度二次清潔、過度使用洗臉機都容易導致屏障受損，使皮膚變得敏感、容易長痘，尤其是使用化妝棉＋爽膚水進行二次清潔，因用於二次清潔的化妝水，大都含有去角質成分，而化妝棉擦拭的動作也有去角質的效果，使用化妝棉擦拭化妝水會帶給皮膚化學＋物理的雙重刺激，特別是顴骨部位有黃褐斑的人，還會使長斑情況惡化。

3.經常揉眼睛

揉眼睛的動作會刺激皮脂腺分布比較少、厚度較薄的眼周肌膚，進而引起細紋、色素沈著等問題，還可能會誘發脂肪粒。因此，卸眼妝時也要注意勿用力擦拭，最好用眼唇卸妝液浸濕化妝棉，貼在眼部輕柔按壓卸妝取代揉搓。

4.大力按摩臉部



塗抹保養品時，很多人都習慣搭配按摩來幫助吸收，但往往控制不好力度和方法，誤以為大力拍打能促進保養品滲透，但這樣會使皮膚拉扯受傷，甚至引起鬆弛和細紋。

正確的按摩方式應該順著臉部的肌膚紋理方向，眼周可用中指或無名指指腹輕輕按壓，而其他部位的皮膚則用手掌輕輕按壓，千萬不可用力揉搓。

5.頻繁使用噴霧

噴霧的主要成分是水，只能暫時改變皮膚的水合程度，過於頻繁使用噴霧會加速皮膚的水份蒸發，反而越噴越乾。而在洗完臉噴上噴霧後，還要再塗抹保濕產品才能起到保濕作用。

另外，在化妝後或外出後，習慣性經常使用噴霧，容易導致髒污滲透到皮膚，有可能引發毛囊炎等皮膚炎症。

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