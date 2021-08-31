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樂事推出「表情包洋芋片」每一片都超Q　網瘋「用薯片告白」！

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編輯／JJ

在家一邊追劇、一邊大嗑零食是最幸福的人生樂事之一，洋芋片就是許多人的最愛，然而洋芋片大多都長得一樣，呈現橢圓形的曲面、好入口的尺寸，還能變出什麼新意嗎？最近大陸的「樂事」就推出了一系列「表情包洋芋片」，每一片上頭都隨機印有不一樣的貼圖與文字，馬上在網上引起話題，網友們還紛紛用薯片排出「我愛你」，被封作「告白神器」。

▲表情包洋芋片。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸樂事推出「逗圖薯片」。（圖／翻攝自小紅書，以下同）

這款由樂事推出的「表情包洋芋片」，在大陸品名為「逗圖薯片」，該系列共推出三種口味，並搭配不同類型的表情圖案，分別是「忠於原味，愛情系列-真愛忠於元配，薯片忠於原味」、「翡翠黃瓜，單身系列-單身比臉愛更香，瓜香比花香更讚」、「青檸友情系列-姐妹友誼情深，感情寧缺勿濫」。

▲表情包洋芋片。（圖／翻攝自小紅書）

▲依照口味印的是不同類型的表情包與文字。

洋芋片上的貼圖活用各種流行用語，可愛圖案也很有哏，包括單身系列的「單身不香嗎？」、「孤寡」，愛情系列的「老公」、「抱抱」，友情系列「兄弟」、「我罩你」⋯⋯種類超級多，讓人捨不得吃下去，這款「表情包洋芋片」，台灣目前則還沒有跟進的消息。

▲表情包洋芋片。（圖／翻攝自小紅書）

▲許多網友用洋芋片排出「我愛你」。

最新的創意開發看似無用，但是民眾都覺得超有趣，獲得大讚：「有點意思」、「我怎捨得吃」、「樂事太會了吧！」還有許多人特意把三個口味都買回家，從中排列組合出句子，最多人排出「我愛你」三個字，因此也被網友說是另類的「告白神器」，但還是奉勸大家不要真的用薯片告白。

▲表情包洋芋片。（圖／翻攝自小紅書）

▲表情包洋芋片。（圖／翻攝自小紅書）

▲「逗圖薯片」一出獲得民眾大讚。

關鍵字：

樂事, 大陸, 表情包洋芋片, 洋芋片, 薯片, 逗圖薯片, 告白神器, 我愛你

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