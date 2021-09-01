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COACH「零負評女香」3500元→1680元　送100ml護手霜、小香超划算

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文／C編

在夏季擁有迷人的香氣，絕對是少女必須做的事情，「Her森森」推出「COACH 逐夢女性淡香精」，還贈送COACH護手霜100ml和小香乙瓶，原價3500元、特價只要1680元，相當於48折優惠，買來送禮或是自用都很划算。

▼▼點我搶超低價▼▼

▲COACH,淡香精,香水,香氛,香氣,。（圖／Her）

▲COACH逐夢女性淡香精90ml，贈送COACH護手霜100ml和小香乙瓶，原價3500元、特價1680元。點我購買

COACH逐夢女性淡香精是一瓶花果清新調的香水，前味以蜜梨、苦橙帶出新鮮明亮的氣息，宛如夢境一般的華麗與夢幻，接著中味以梔子花、仙人掌帶出花朵植物般的清新香氣，就像是與好友們在旅程中快樂的回憶，及出乎意料的冒險，後味龍涎麝香、約書亞樹象徵逐夢之旅令人印象深刻，餘韻悠長。

不只是香味象徵築夢的旅行，COACH逐夢女性淡香精包裝設計也以修長的瓶身象徵公路之旅，並且運用廣為人知的皮革設計，結合銀色茶玫瑰形狀壓頭，展現出大膽、冒險卻又不失經典的概念，勇敢逐夢、無畏前進！

擁有過這瓶香水的女孩，都覺得這是心目中第一名的香調，「結果一聞下來，這罐在我心中是第一名⋯⋯甜甜但清新，有種初戀的滋味」、「每次在專櫃都會聞到這個味道，聞起來很有氣質，微甜跟質感」、「收到後就迫不及待拆開來噴，很清新香甜的味道，沒想到過了半小時後，渾身都彷彿置身在花海中，那隱隱約約似是迎風而來的香氣，讓人想一聞再聞，身心愉悅」。

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▲COACH,淡香精,香水,香氛,香氣,。（圖／Her）

▲COACH逐夢女性淡香精90ml，贈送COACH護手霜100ml和小香乙瓶，原價3500元、特價1680元。點我購買

COACH逐夢女性淡香精90ml，還贈送COACH護手霜100ml和小香乙瓶，原價3500元、特價只要1680元，相當於48折優惠，除了自己購入之外，還可以買來送給閨蜜，超實惠的價格不收對不起自己。

關鍵字：

COACH, 淡香精, 香水, 香氛, 香氣, Her

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