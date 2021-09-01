宇宙人眼藥水、拉拉熊洗面乳　超可愛的療癒小物治癒妳的生活

記者李薇／綜合報導

聯名系列的單品總是比起常態品更加可愛，也具有收藏價值，《ET FASHION》就盤點那些厲害的聯名單品，用起來更加療癒，絕對是喜歡卡通人物的人必須擁有的單品。

1.樂敦 X 宇宙人

樂敦與宇宙人第一次聯名推出眼藥水系列，兩款「妮婕」宇宙人限定款眼藥水，甜蜜可愛的長耳兔和Q萌熊，配上粉紅、粉紫等甜美的粉嫩色系，用宇宙人的超能力療癒眼睛疲勞、充血的不適，瞬間讓妳擁有無敵清澈的雙眼。

2.專科超微米潔顏系列Ｘ拉拉熊

專科超微米潔顏系列Ｘ拉拉熊限定版推出3款，瓶身上印製拉拉熊與超濃密泡沫互動過招的可愛圖案，為日常生活帶來滿滿的軟萌療癒力，搭配超濃密泡泡的豐盈柔軟觸感包覆肌膚，獨家保濕成分「蠶絲蛋白保濕精華」及「雙重玻尿酸」深層滲透肌底，溫和洗淨髒污，享受清新花朵香氣，洗出水嫩又開心的愉悅肌。

3.beautyblender X Tamed Fox

beautyblender首創環保可再生綠能科技 ，推出60%天然甘蔗成分製成「氧森綠」原創美妝蛋採用環保包裝，生產過程更大幅度降低水資源及二氧化碳排放量，美麗上妝友善地球，與Tamed Fox聯名推出綠色套餐，吃美味健康綠色蔬果餐、用絕美綠色美妝蛋上妝，開啟整日的漂亮活力健康。



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