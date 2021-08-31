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9月必搶超級香氛！新Miss Dior搭高訂蝴蝶結　Le Labo城市系列新香登場

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記者張毓容／綜合報導

香民們快尖叫！許多重量級香氛新品、超限定香氛都將在9月登場，每一款都稱堪神級香氛。像是每年只有9月才買得到的LE LABO「城市限定系列」攜帶第15支新香「柏林」重磅回歸，錯過又要等一年；而以甜美愛戀香氣深受許多女生所愛的Miss Dior則是將搶先全球推出全新「Miss Dior香氛」，瓶身上的蝴蝶結標誌更換上高級手工訂製單耳蝴蝶結，光是瓶身奢華度就破表。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲Dior Miss Dior香氛，100ml，NT$6,270。

說到經典的甜美玫瑰花香，散發著戀愛氣息的「Miss Dior香氛系列」絕對不會被漏掉。而今年9月，迪奧將推出全新「Miss Dior香氛」，靈感來自於首席調香師Francois Demachy偶然發現的新品種玫瑰花「Sweet Love」。

Miss Dior香氛以多種綠葉原材料勾勒出清新奔放的綠色前調，在馥郁花香中保留著格拉斯玫瑰的蜜糖與胡椒氣息，並全新融入鈴蘭，更調和了鳶尾花的香粉質地及性感牡丹的馥郁，打造出豐富又有層次的絢麗花束香氣，尾韻則以檀香、麝香及香草的木質氣息，讓花香緩緩沈澱，展現美麗優雅的大人質感甜美與愛戀氣息。同樣有推出30ml、50ml及100ml三種容量。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲每一瓶Miss Dior香氛的手工蝴蝶結圖樣都不同。

更特別的是，「Miss Dior香氛」瓶身還換上只會於每年全球限量「Miss Dior珍藏瓶」上高規格呈現的奢華手工訂製版蝴蝶結，使用手工織繡的花卉點描圖騰訂製緞帶，每一節緞帶都有不特定的花卉圖樣，讓每瓶「Miss Dior香氛」都更獨一無二。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲同步限量推出「My ABCDior」個人化定製服務。

這次Dior更將用包款系列獨家的「My ABCDior」個人化定製服務，首次在美妝系列限量推出。自9月起，全台限定櫃點將陸續推出期間限定「Miss Dior絢麗花園」，凡於「Miss Dior絢麗花園」購買Miss Dior香氛（100ml）即可加購「My ABCDior」限量吊飾，別飾於訂製緹花緞帶上，打造專屬你的「Miss Dior香氛」。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲LE LABO 城市限定系列 淡香精，50ml／100ml，NT$10,900／NT$16,300。

除了Dior，9月更是LE LABO鐵粉最期待的時候！平時只在特定所屬城市販售，其他地區買不到、連網購都無法的超限定「城市系列」，每年只在9月一年一度開放於全球限量販售，每次開賣沒幾天就被搶購一空。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲城市系列第15支全新淡香精「青櫞37 城市柏林」。

今年同樣將於9月1日起販售，並帶著全新第15支城市之香「柏林」青櫞37一同現身。青櫞37以枸櫞和生薑的微妙平衡，打造出融合了清新、酸感與令人上癮的糖漬香甜的香氣，基底則是LE LABO品牌特色木質、麝香及龍涎香。

▲▼9月必搶超級香氛。（圖／品牌提供、翻攝官方IG）

▲LE LABO 城市系列體驗組，1.5ml x 5，NT$2,000。

另外，還有很多人也喜歡搶的「城市系列體驗組」，很適合剛入坑的新粉或是選擇障礙人，可一口氣收入包含「癒創木10 城市東京」、「香草44 城市巴黎」、「菸草28 城市邁阿密」、「橡苔30 城市阿姆斯特丹」、「青櫞37 城市柏林」等5款限定香氣，限定販售期間為即日起只到9月30日。

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關鍵字：

美妝, 香氛, 香水, 淡香精, Dior, 迪奧, Miss Dior, LE LABO, 城市系列

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