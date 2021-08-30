戴防水300米天梭表安心戲水　不到2萬站穩潛水錶入門市場

▲戴著防水300米的TISSOT Seastar 1000石英計時錶能安心戲水。（圖／天梭表提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

隨著疫情微解封，不少人緊抓夏季的尾巴到海邊戲水，少不了一只具絕佳防水性的亮眼錶款，天梭表（TISSOT），近期推出Seastar 1000石英計時錶正是入門首選，外型流露活力十足的運動感，能為整體造型加分，且防水達300米，戴著錶也能安心玩水。

▲紅黑配色的TISSOT Seastar 1000石英計時錶，17,600元。

TISSOT Seastar 1000系列因動感外型與價格吸引人，在入門潛水錶佔有一席之地，新款石英計時腕錶承襲優異的防水性能，採旋入式錶冠和底蓋設計，以及作為潛水錶規格的單逆向旋轉錶圈，具霸氣的的大尺寸45.5毫米錶徑，共有紅黑或藍黑配色兩款。

▲藍黑配色的TISSOT Seastar 1000石英計時錶，16,700元



同屬Swatch集團的MIDO（美度表）也積極搶佔中價位潛水錶市場，今年主打Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕錶，分別有藍黑漸變色及黑色兩種亮漆塗層面盤兩種款式，均配備圓點設計時標、12時位置大三角型及錶圈上所有標記皆飾以Super-LumiNova GradeX®白色夜光塗層，確保在海中能清晰讀時，內載瑞士天文台（COSC）認證80小時矽游絲自動機芯。

▲MIDO Ocean Star 600 Chronometer 海洋之星深潛600米腕錶，54,800元。（圖／MIDO提供）

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