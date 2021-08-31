一個地下室都放保養品　伊能靜用了10年、每瓶都凹凹的美體霜是它

記者李薇／綜合報導 圖／伊能靜小紅書

藝人伊能靜已經53歲，但保養得宜，身材也維持得相當好，她也分享家中有一個地下室，專門收放各種保養品，以及試用的單品，因此用過非常多的東西，最近就把用到凹凹的空瓶拿出來分享，像是克蘭詩、茱莉蔻都是她的愛用系列，不但用到光光，甚至有些還用了10年之久，超級誇張。

1.克蘭詩 比基尼美體霜

這一罐已經用了8年到10年，大腿部位常常有橘皮組織，可能會顯得凹凸不平，這是她用過的塑身霜裡面非常有效的，可以讓肌膚變得緊實、緊緻，每天塗上腿的時候由下往上拉提，然後搭配拍打，就可以打造出完美纖纖細腿。

2.茱莉蔻 玫瑰身體按摩油

它的味道讓伊能靜非常喜歡，想特別去找類似香味的香水，但直到目前都找不到，因此每天睡前都會使用玫瑰身體按摩油，擦完之後會先用大毛巾包裹一下，讓它吸收之後，再上床睡覺。

3.Omorovicza 平衡保濕乳

這一瓶的味道也是伊能靜非常喜歡的天然精油香氣，每次特別疲憊的時候，洗完臉上完化妝水，就會把它按壓在肌膚上面，聞到它的味道就很療癒，雖然是乳液但滋潤的效果也是非常好，油性肌膚也很適合。

4.CANMAKE 絲滑透亮唇膏

它的顏色有點類似楓紅色，擦起來非常顯白，是伊能靜非常愛用的唇膏之一，只要用了絕對就會被問是什麼顏色的唇膏，溫柔又不會太甜美，這支已經囤貨10支，可見真的是超級喜歡。

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