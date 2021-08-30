孫藝珍露美背展現零贅肉纖腰　仰躺玄彬視角粉絲大呼：真女神！

記者李薇／綜合報導 圖／jennyhouse_cosmetics IG、品牌提供

南韓演員孫藝珍因演出《愛的迫降》，人氣再次來到新高度，最近她也為髮品品牌代言，拍攝全新廣告，只見她身穿一件露背交叉禮服，顯露出纖纖細腰，一頭充滿浪漫光澤的頭髮，再次展現出好髮質，讓粉絲都大讚「果然是女神」。

孫藝珍這次參與Jenny House髮品的拍攝廣告，只見她身穿一襲米金色禮服，交叉的設計露出性感的後背，幾乎零贅肉的美腰，搭配上蓬鬆細緻的捲髮，充滿光澤與活力，讓人忍不住被吸引進去，想要立刻去店裡狂掃貨。

Jenny House專門推出關於頭髮的單品（也有彩妝保養系列），講求「先護髮、後洗髮」的「倒序洗頭」概念，讓人耳目一新，髮品單價比起一般開架稍微高一點點，大約落在400元到500元之間，在韓國開架美妝店Olive Young就可以買到。

提到開架的護髮系列，由曾之喬代言的阿葵亞也推出全新瞬效修護亮澤髮油，由日本與台灣共同匠心研發，特別針對台灣潮濕氣候，只要一滴，即可見證護髮奇蹟，內添加奢華摩洛哥堅果油及植萃精油，特別針對不同髮質開發出一般受損髮、極度受損髮適用兩款。

可以深度補修受損毛鱗片，好吸收不油膩，讓秀髮徹底滋潤、柔順有光澤，扭轉你對油保養的偏見，在洗完髮之後使用，可以迅速吸收進髮絲底層，輕盈不油膩，打造出細緻的髮絲光澤，展現出完美柔順的髮絲。