歐美辣妹風、日本限定色球鞋這邊買！4家台灣潮流選品店推薦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

身為稱職的穿搭控，家裡除了有爆炸的衣櫃，相信鞋櫃裡也是相當擁擠，為了搭配出不同風格，或是出席各式各樣的場合，總是有收藏不完的鞋子。近兩到三年，正裝＋運動的混搭風格越來越普遍，而綜觀國內外許多穿搭部落客的照片，你是否也很好奇他們腳上那一雙台灣官方店家沒有販售的限定色、聯名款的休閒鞋到底從哪裡買到的？以下分享台灣4間編輯私藏的服飾、球鞋選品店，每一間都可以在官網或是蝦皮下單！往下滑一起來看看▼

台灣球鞋選品店推薦1、chichiito

喜歡小白鞋、奶茶色系的鞋款的女孩們，一定要認識Ig @chichiito.co！chichiito多從日本選購球鞋，而若是有在關注日本穿搭的大家，不難發現，日本女生腳上的球鞋常常是仙氣滿點的裸色、奶白色系，而且許都是日本才有的限定色。

資深的帆布鞋迷就會知道，Converse Japan有別於全球各地的Converse，Converse Japan為獨立運作，因此日本Converse經常會推出別的國家都沒有的款式、顏色或是設計。像是今年年初Converse Japan與插畫家長場雄Yu Nagaba推出的聯名系列，在經典的高筒帆布鞋添上可愛的手寫字體細節，在chichiito都能找得到！

台灣球鞋選品店推薦2、Area 02

而若是喜歡關注嘻哈、街頭風格，則可以來Ig @ area02_official 挖寶。從Nike X sacai聯名鞋、Nike Dunk Low，到adidas與肯爺Kanye West的聯名支線Yeezy，你想得到國外限定潮鞋，幾乎都可以在Area 02買得到，風格偏向歐美辣妹風。

而除了鞋子，Area 02還會進口頂級潮流玩具和其他潮流品牌商品，常看到的Supreme、庫柏力克熊、Kaws公仔⋯⋯，想要收藏潮流玩物又不曉得從何購入的，不仿可以來逛逛Area 02。

台灣球鞋選品店推薦3、Nines玖號商店

Nines玖號商店色挑選的款式，較為時下大眾所流行的鞋款，有時會進口一些特殊色選的休閒鞋，選擇相當豐富。有別於前述兩家選品店，Nines玖號商店除了官網、蝦皮，另外還有設立實體店鋪，喜歡看到實體商品、習慣試穿過後再購入的大家，就可以到Nines玖號商店位於士林的店面逛逛。

台灣球鞋選品店推薦4、Trends

2009年所創立的Trends，專攻精品類的選品，球鞋也不例外，目前在國外精品電商Farfetch上開設網路店舖。舉凡Maison Margiela、Asics X Vivienne Westwood合作系列、Converse前陣子上市的Rick Owens聯名帆布鞋等，Trends都有。Trends大部分休閒鞋的定價座落在台幣一萬左右，想投資一雙不易撞款的精品運動鞋，則可以參考Trends的選品。

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